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美F-35A戰機部署日本三澤基地！威懾中、俄、北韓
美軍F-35A戰鬥機部署在日本三澤空軍基地，震懾中國、俄羅斯、北韓。（圖擷自Pacific Air Forces官網）
〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）表示，第35戰鬥機聯隊轄下第13中隊的F-35A戰鬥機，28日已部署在日本三澤空軍基地，南韓媒體分析未來將藉此威懾中國、俄羅斯、北韓。
美國太平洋空軍釋出新聞稿，第35戰鬥機聯隊指揮官、上校戴維森（Paul Davidson）表示，美軍F-35A派駐在日本三澤，無疑展示出美國對日本的長期承諾，並增加美日快速反應、無縫協同作戰的能力。
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美國太平洋空軍特別提到三澤空軍基地位置的重要性，三澤是維護地區穩定的關鍵樞紐，部署F-35將提升戰機作戰能力，並增強美軍在整個印太地區的威懾力。
據《東亞日報》報導，三澤空軍基地地理位置極佳，能夠威脅到北韓、中國和俄羅斯，是美國空軍在西太平洋地區的重要據點，也是投射空中力量的核心戰略之處，派駐F-35被解讀為川普正在加速抑制北韓、中國和俄羅斯。
據了解，美國戰爭部先前宣布，將以48架F-35A戰機替換原先駐紮在三澤的36架F-16，目前尚不清楚28日部署在三澤的F-35A有幾架。