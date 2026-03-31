美軍48架F-35進駐日本單一基地 直接取代F-16 戰機數量還激增33％

首批F-35A匿蹤戰機28日飛抵日本三澤基地。美軍計畫以48架第五代戰機全面接替原駐紮該地的36架F-16，實質提升西太平洋的空中作戰能力。（取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍最新一批F-35A匿蹤戰機正式飛抵日本三澤基地，準備全面接替該地老舊的F-16機隊。這類匿蹤戰機可在敵方雷達難以察覺的情況下執行打擊任務，顯示美軍正提升西太平洋的空中作戰能力。配合美軍在沖繩與岩國的兵力調整，區域空中戰力部署正出現變化。

根據美國《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，首批F-35A閃電II（Lightning II）戰機已降落本州北端的三澤基地，正式編入第13戰鬥機中隊。美國國防部先前宣布，將以48架第五代F-35A戰機，取代原駐紮該地的36架F-16戰機。這項部署不僅是技術換代，更讓基地的美軍戰機總數激增逾33%，顯著擴大了區域戰備規模。

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駐紮三澤的第35戰鬥機聯隊向來專精於「野鼬」（Wild Weasel）任務：專責壓制與摧毀敵方防空系統。從第四代F-16升級至第五代戰機，標誌著該基地的核心任務從傳統的防空攔截，進化為具備穿透打擊能力的空中節點。F-35A具備強大的匿蹤與電戰干擾能力，其先進感測器更能作為戰場網路中樞，統合海陸空作戰資源。

百億美元重組 印太空優佈局升級

將最先進的戰術戰機部署至三澤，是美軍高達100億美元（約3211億台幣）駐日兵力重組計畫的關鍵環節。除了三澤基地，美軍同步在沖繩部署F-15EX戰機，並將岩國海軍陸戰隊基地的F/A-18替換為海軍版F-35C。美國國防部指出，這波涵蓋多個基地的裝備換代，旨在提升美日同盟作戰能力，並進一步強化印太地區的威懾力。

儘管戰力大幅升級，美軍在印太的匿蹤機隊仍面臨後勤考驗。美國聯邦審計數署（GAO）近期報告指出，F-35機隊在可用性與維修保養上仍有挑戰。根據該份報告，美軍必須先解決備用零件短缺與過度依賴承包商等問題，才能確保這批高科技戰機達到預期的戰備妥善率。

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