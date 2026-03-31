一晚攔下數百架！烏克蘭無人機實戰技術爆紅 中東洽談合作

3月16日，烏克蘭「野蜂」（Wild Hornets）公司生產的「刺針」（Sting）反無人機攔截無人機在烏克蘭某處待命。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭在對抗俄羅斯無人機攻擊中累積的攔截技術，正吸引中東國家關注。隨著伊朗無人機威脅擴大，多個波斯灣國家已與基輔接觸，評估引進相關防禦系統與訓練。這項技術輸出，源於烏克蘭在長期實戰中累積的反無人機防禦體系。

2025年7月，烏克蘭外長在基輔向以色列外長展示一架俄羅斯複製的伊朗「見證者-136」自殺式無人機。烏克蘭正是透過對抗此類無人機累積的實戰經驗，成功將其反無人機技術推向國際市場。（路透資料照）

根據《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基上週末訪問波灣地區，與沙烏地阿拉伯、卡達等國商討國防合作。這些國家近期面臨伊朗無人機威脅，急需烏克蘭在俄烏戰場磨練出的攔截技術。澤倫斯基指出，烏克蘭分享的不僅是無人機設備，更是一套整合實戰數據與攔截策略的策略系統，這項技術在當地安全需求中受到高度關注。

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烏克蘭目前每月可生產4萬架攔截無人機，其技術在面對單晚數百架自殺無人機襲擊的極限環境下獲得驗證。這類攔截器單價僅需數千美元，足以抵禦威脅性強的伊朗製見證者（Shahed）自殺無人機。烏克蘭軍工企業UForce透露，其研發的馬古拉（Magura）海上無人艇已引起多國高度興趣；該載具除了最初的攻擊軍艦功能，目前更可搭載攔截器，在海上反制空中的無人機群威脅。

烏克蘭國防工業委員會估計，若能順利開放出口，烏國軍火外銷規模5年內有望達到100億美元。然而，基輔當局目前仍嚴格控管外銷許可，確保優先滿足國內防禦需求。業界分析認為，這套低成本且經過戰場驗證的技術，正定義未來不對稱戰爭的防禦基準，也為烏國戰後重建提供關鍵經濟支柱。

實戰訓練成門檻 建立攔截單位需數月

管技術受到高度關注，烏克蘭業者強調，無人機防禦不僅是購買裝備，還涉及飛行員培訓、彈頭組裝與雷達防空網的精密整合。專家預計，波灣各國可在數月內成立專屬的攔截單位。目前基輔當局正針對該項技術的外銷許可進行政策評估，以確保在滿足國內需求的前提下進入國際供應鏈。

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