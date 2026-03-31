美軍當心！伊朗新型自殺無人機曝光 20公里內幾分鐘就能鎖定打擊

伊朗德黑蘭命名為「雷茲萬」（Rezvan，意為天堂守門者）的新型自殺無人機（代號GLMD-24W4.5-R2），在國防展覽會上的展示畫面。圖片可見其管射式的機身設計，前端設有可即時傳輸影像的光電尋標器，並配有折疊式的控制翼面與推力螺旋槳。（取自Army Recognition Group）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗近期部署一款新型近距離自殺無人機，具備在20公里範圍內自行偵測並快速鎖定的能力。這款武器將戰場的決策與攻擊節奏大幅壓縮，增加美軍等前線部隊的防禦壓力。

根據軍事媒體《Army Recognition》獨家報導，伊朗已在野戰部隊部署雷茲萬（Rezvan，意為「天堂守門者」）自殺無人機。這款代號GLMD-24W4.5-R2的武器專為第一線戰場設計，能在20公里半徑內執行單次巡獵任務。其最大威脅在於不需依賴後方大型雷達或指揮中心，前線操作員能獨立完成目標搜索與精準打擊，把「發現到開火」縮短到幾分鐘內。

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雷茲萬無人機能自己在空中盤旋尋找目標，確認後直接化身飛彈攻擊。在實際戰場中，無人機能像幽靈般滯留在部隊上空「等待出錯」。無論是行進中缺乏掩護的後勤車隊，或是剛建立好的前進基地，只要高價值的通訊節點或雷達設備暴露，無人機就會立刻啟動終端導引進行俯衝。這種無死角的監視與即時打擊，迫使地面部隊必須隨時保持分散，大幅消耗防禦精力。

從技術規格來看，雷茲萬無人機全重約41公斤，配備重達24公斤的高爆反裝甲（HEAT）破片彈頭，對輕型裝甲車與基地設施具備強大破壞力。該機採用發射管封裝設計，發射後才展開螺旋槳，能在隱蔽陣地或車輛上快速射擊後撤離。其20分鐘的滯空時間雖短，卻完全針對近距離殺傷進行最佳化，前端的尋標器還能即時回傳影像供操作員確認目標。

多點部署添壓力 考驗基層防空量能

報導指出，這種偵察與打擊一體的低空武器普及化，正顯著增加美軍在中東地區的行動壓力。由於系統輕便且操作門檻低，伊朗部隊或其附隨組織能將雷茲萬無人機分散部署，從多個方向對陣地或巡邏隊形成交叉火網。這將直接增加美軍反無人機系統的飽和壓力，並使得防禦反應的優先順序判斷變得更加複雜。

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