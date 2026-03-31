愛國者快見底？波灣防空飛彈2800枚 開戰1個月已耗2400枚

伊朗戰爭開打1個月，波灣國家「愛國者-3」（PAC-3）飛彈和「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統消耗甚鉅。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗戰爭爆發一個月，儘管遭到美、以聯軍不斷空襲，伊朗仍對周邊波灣國家發射近1200枚彈道飛彈、4000架「見證者」（Shahed）自殺無人機，這意味著波灣國家防空飛彈至少也發射2400枚來攔截；根據公開資料顯示，戰前波灣國家庫存防空飛彈約有2800枚，庫存壓力逐漸浮現。

據《彭博》報導，波灣國家統計顯示，開戰一個月以來，伊朗發射近1200枚彈道飛彈、4000架「見證者」自殺無人機，根據美軍反彈道飛彈作戰「雙射－觀察」（shoot-shoot-look）原則，也就是先連續發射兩次，再觀察攔截效果。這意味著整場戰爭中至少已發射約2400枚防空飛彈，實際數量可能更多，因為有時需要額外發射飛彈攔截來襲目標。

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在消耗的防空武器中，大多是「愛國者-3」（PAC-3）飛彈和「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統，根據美國對外軍售授權以及三位專家和一位知情人士的估計，波灣國家在戰前擁有的此類飛彈數量約2800枚。

彈藥大量消耗除了讓波灣國家武器庫存逐漸見底外，也引發美國其他盟友的擔憂，因為部分武器系統與彈藥已被調往支援對伊朗的軍事行動。《華盛頓郵報》指出，五角大廈正考慮將原本提供給烏克蘭的武器轉往波斯灣地區，其中包括飛彈攔截系統。

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