百萬飛彈打廉價無人機太虧！美軍防空急轉彎 這1萬美元解方曝光

愛沙尼亞新創公司Frankenburg Technologies研發的低成本攔截飛彈進行實彈試射。（取自Frankenburg Technologies）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一枚防空飛彈要價100萬美元，卻被用來打擊一架只要5000美元的廉價無人機。這種用高價裝備對付廉價目標的荒謬場景，正是美軍目前在中東與烏克蘭面臨的真實困境。戰場正在從比性能，轉向比成本，防空系統若持續陷入極端不對等的燒錢消耗戰，恐難以長期維持。

由英國劍橋航空航天公司開發的 Skyhammer（天錘） 巡弋飛彈攔截器。（取自Cambridge Aerospace）

據《華爾街日報》報導，無人機在現代戰爭中大量擴散，美國與盟國被迫發射造價高昂的愛國者（Patriot）等攔截飛彈，來對付大量量產的低成本目標。對手每天可部署高達400架自殺無人機進行飽和攻擊。這種戰術讓防守方陷入越打越虧的劣勢，不僅防禦成本壓力大增，更直接威脅到高階飛彈的庫存底線。

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為了阻止彈藥庫被無人機海耗乾，各國軍方與新創公司正急迫尋找便宜解法。工程師開始修改飛彈設計，捨棄昂貴且耗時的客製化軍規零件，轉向自動化量產與市售現成零件。過去專為火箭開發的複雜導航系統，現在許多零件甚至直接來自手機技術，藉此大幅壓低製造成本。

美國新創公司伯修斯防務（Perseus Defense）正開發一款微型飛彈，單價預估只要1萬美元（約32萬台幣）。愛沙尼亞新創公司Frankenburg Technologies同樣也正開發極具成本效益的攔截彈，造價僅數萬美元，且數小時即可量產上陣。

Frankenburg Technologies 執行長薩爾姆（Kusti Salm）透露，該公司近期湧入大量波灣國家的洽詢，顯示出市場對於低成本防空解法的急迫需求。包括洛克希德﹒馬丁（Lockheed Martin）與歐洲飛彈集團（MBDA）等傳統軍工巨頭，目前也已加入這場低成本防空武器的研發競賽。未來戰場的防禦指標，將取決於誰能用最便宜的代價撐過無人機的消耗戰。

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