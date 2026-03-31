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標槍飛彈需求暴增！美大廠導入AI緊盯百家供應商 拚擴產

2026/03/31 17:04

洛克希德﹒馬丁廠房內排列著大批組裝中的「標槍」反裝甲飛彈；為因應戰場需求暴增，美國國防大廠正全面導入AI預測系統緊盯百家供應商，全力加速這條軍工產線的交貨速度。（圖取自Lockheed Martin）洛克希德﹒馬丁廠房內排列著大批組裝中的「標槍」反裝甲飛彈；為因應戰場需求暴增，美國國防大廠正全面導入AI預測系統緊盯百家供應商，全力加速這條軍工產線的交貨速度。（圖取自Lockheed Martin）

〔編譯陳成良／綜合報導〕戰場對「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈的需求暴增，迫使美國國防大廠全面改寫生產模式。洛克希德﹒馬丁（Lockheed Martin，下稱洛馬）與雷神（Raytheon）合資的企業宣布，正透過導入工智慧（AI）與自動化設備，整合旗下近百家供應商全力趕工，預期今年稍晚將大幅提升這款「戰車殺手」的交貨量。

這項擴產計畫，反映了戰場對精準反裝甲武器的持續消耗與龐大需求。據軍聞網站媒體《Defence Blog》報導，標槍飛彈的生產極為複雜，供應鏈涵蓋近100家零件供應商與25家主要承包商，負責製造從推進系統到導引電子的各項核心裝備。

為了讓龐大的生產線全速運轉，美方打破傳統，將AI驅動的預測系統導入生產鏈。這套系統能讓供應商即時看見動態變化，協助預測需求並掌握零件供應狀況，避免任何一個環節缺貨導致整條飛彈產線停擺。

報導引述廠商指出，為了這波擴產，供應商已耗費8到10個月的時間增加生產機具與測試設備。洛馬標槍計畫負責人李奇翁（Rich Liccion）透過聲明表示，藉由提早介入供應鏈並投資產能，團隊有信心在維持品質的前提下，確保標槍飛彈的加速生產節奏。

標槍飛彈具備「射後不理」與「頂部攻擊」特性，能精準擊穿現代裝甲車輛最脆弱的車頂，是美軍與盟國極為依賴的單兵武器。為了防範未來可能的斷鏈風險，洛馬也計畫為高風險零件尋找備用供應商，目標將關鍵零件的交貨期維持在52週以內。

雷神公司標槍計畫負責人弗雷澤（Jenna Hunt Frazier）在聲明中指出，透過採用自動化與AI預測等先進技術，美方正試圖打造一條具備彈性的未來軍工供應鏈，以滿足全球暴增的作戰需求。

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