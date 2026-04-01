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陸軍將設「兵監」等級無人機訓練指揮部 部隊都要接受戰力測評

2026/04/01 08:36

陸軍司令呂坤修上將主持無人機部隊訓測評鑑示範，期勉各級幹部與時俱進訓練，強化防衛戰力。（圖：取自軍媒青年日報）陸軍司令呂坤修上將主持無人機部隊訓測評鑑示範，期勉各級幹部與時俱進訓練，強化防衛戰力。（圖：取自軍媒青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍按計畫成立各級無人機部隊，繼在2024年1月成立「無人機訓練中心」之後，為擴大無人機教育訓練丶測評及研究上的能量，「無人機訓練中心」將在今年內升格為具有「兵監」等級位階的「無人機訓練指揮部」，指揮官規劃為少將編階，無人機部隊無論是大隊丶中隊，今年起全面都要接受監偵與攻擊的攻防戰力測評。

軍政人士今天指出，兵監單位指的是「兵科訓練指揮部，負責特定兵科的訓練、準則發展、以及幹部鑑測的最高專責單位。以陸軍為例，目前就有步訓部丶裝訓部及砲訓部等，另有通訓中心丶化訓中心及工訓中心等。

無人機訓練中心教官依序實施「攻擊固定、移動式、空中目標」及「精準投彈」等4項課目實兵示範。（圖：取自軍媒青年日報）無人機訓練中心教官依序實施「攻擊固定、移動式、空中目標」及「精準投彈」等4項課目實兵示範。（圖：取自軍媒青年日報）

此外，為將無人機訓練結合戰術運用，陸軍司令呂坤修上將昨日主持無人機部隊訓測評鑑示範，強調卓越的「戰技」與「戰鬥」能力是支撐「戰術」及「戰略」的基礎，期勉各級幹部要充分了解陸軍發展無人機的目的，是要與時俱進提升不對稱戰力，積極跨越基礎操作的層級，提升到在戰術作為上，運用無人機的特性與能力，強化陸軍國土防衛的戰力。

根據軍媒青年日報今天報導表示，「無人機部隊訓練成效評鑑實兵示範」昨日在內角營區舉行，各一級單位及無人機部隊主官等重要幹部與會。首先由無人機訓練中心教官報告「沉浸式」、「投彈式」無人機訓測評鑑2大主軸，並依序實施「攻擊固定目標」、「攻擊移動式目標」、「攻擊空中目標」及「精準投彈」等4項課目實兵示範，最後由呂司令提出重點工作指導，指示業管單位持續結合未來戰場景況及戰場資訊即時化模式，周延訂定評鑑標準，達實戰化訓練目標。

示範中特別安排特戰部隊展示結合無人機執行城鎮戰術演練，期藉此發揮拋磚引玉效果，使各級部隊在未來訓練中發揮「創新」精神，讓訓練內容更加貼近實戰環境。呂司令勉勵各級幹部，除專注訓測評鑑整備，更須與時俱進吸收科技新知，以確保在新式武器裝備籌獲時，「人、裝、訓」同步到位，全力為後續實兵演練及部外競賽做好充分準備，進而在瞬息萬變的現代戰爭中，發揮關鍵戰力。

「精準投彈」等各項課目演練時，均運用無人機即時回傳戰場影像。（圖：取自軍媒青年日報）「精準投彈」等各項課目演練時，均運用無人機即時回傳戰場影像。（圖：取自軍媒青年日報）

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