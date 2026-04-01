「猛虎」彩繪阿帕契直升機曝光 週末台中逢甲大學公開亮相

2023年雙十國慶晚會於台南空軍基地舉行時，陸航的兩架「虎斑鯊魚嘴」阿帕契彩繪機參展，為晚會增添一大亮點。（資料照，）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍在2023年展示「虎斑鯊魚嘴」彩繪的阿帕契攻擊直升機，驚豔全國民眾，今年將以全新「猛虎」造型的「三色虎斑迷彩」彩繪，參與週末在台中逢甲大學舉行的「2026台灣國際模型公開賽台中威逸暨科幻盃聯賽」，民眾將可現場感受新式彩繪阿帕契攻擊直升機的強大氣勢。

陸軍2023年展示的兩架AH-64E「虎斑鯊魚嘴」彩繪阿帕契直升機，當時成為全民討論焦點，還獲邀參與同年在台南空軍基地舉行的國慶晚會，引起各國貴賓的驚奇與討論，今年則變換造型與彩繪，以全新的面貌出現。

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陸軍今年將以全新「猛虎」造型的「三色虎斑迷彩」彩繪，參與週末在台中逢甲大學舉行的「2026台灣國際模型公開賽」，民眾將可現場感受新式彩繪阿帕契攻擊直升機的強大氣勢。（圖：取自青年日報臉書專頁）

根據軍媒青年日報今天報導表示，航空601旅所屬2架AH-64E攻擊直升機，將於本週六、日在臺中逢甲大學「2026台灣國際模型公開賽台中威逸暨科幻盃聯賽」亮相，並以駐地龍城營區所在的龍潭為「龍潭虎穴」外觀設計發想，為2架AH-64E（編號811、813）換上全新「猛虎」彩繪塗裝，進行全民國防教育宣導活動。

機身編號811的AH-64E曾於2023年湖口營區開放活動繪有「虎斑鯊魚嘴」塗裝，此次致敬經典之作，將其機頭化為張牙舞爪的猛虎形象，象徵咬碎敵人的強大戰力；機身則採亮綠、暗綠與黑色的「三色虎斑迷彩」，不僅視覺效果強悍，更具備與臺灣地景植被融合的偽裝效果；機身的猛虎右眼設計，特別融入飛行員核心裝備「整合式頭盔顯示瞄準系統」（IHADSS）細節，象徵這架「戰車殺手」具備極致的精準瞄準與打擊能力，並沿用上一代黃眼設計，故有「黃小虎」的俗稱，與另一架編號813「藍眼、兩色迷彩版」形成塗裝上的細膩差異，展現多元視覺張力，各具特色。

青年日報報導表示，今年適逢陸軍司令部80週年部慶，機腹位置藏有別出心裁的慶賀圖騰，只有在起降時可見驚喜「彩蛋」，搭配發動機艙外殼上「NEW ARMY」、「NEW POWER」標語，展現部隊革新戰力。邀請民眾於4日1000時至1730時，及5日1000時至1630時，親赴逢甲大學感受戰鬥美學與全民國防的深度對話；另屆時將有去年底完成彩繪的UH-60M通用直升機，偕AH-64E以雙機同步飛降的陳展方式，彰顯陸航2型機的協同防衛戰力，無疑是此次活動不容錯過的動感亮點。

陸軍601旅以駐地龍城營區所在的龍潭為「龍潭虎穴」外觀設計發想，為2架AH-64E（編號811、813）換上全新「猛虎」彩繪塗裝，進行全民國防教育宣導活動。（圖：取自青年日報臉書專頁）

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