「實戰化訓練」出現缺口 花蓮七星潭海岸未規劃實彈射擊遭抨擊

陸軍花防部在台東太麻里溪出海口，結合現地戰術作為實施戰車砲射擊。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍因應中國近年來的軍事威脅，積極貫徹總統賴清德要求的「實戰化訓練」，藉此模擬真實戰場情境，也讓演訓官兵熟悉未來的作戰場域；國軍的這項政策在執行上卻「缺了一大塊」，上個月25、26日陸軍花東防衛指揮部（第二作戰區）執行的「正義操演」，參演部隊三分之二為來自花蓮防區，但實彈射擊拉了逾100公里到台東太麻里溪出海口演練，明顯與政策指示相違，資深軍事將領強調，國軍實戰化訓練「只做了半套」，在面臨共軍登陸作戰時，在戰場經營上並未佔居上風。

官員透露，事實上10年前出身花蓮的前陸軍司令王信龍上將，在視察漢光演習第二作戰區演練時，就已指示在共軍可能登陸的「紅色海灘」七星潭沿岸研礙實彈射擊，不但讓官兵熟悉戰術位置，也清楚知道面對共軍該如何利用地形優勢，「阻敵於半渡、殲敵於灘頭」，但10年過去了，因應兩岸情勢國軍已實施實戰化訓練，但花蓮防區依然無法在此實彈射擊，問題就出在地方反對，官員溝通迄無進展，軍民關係甚至還倒退到10年前。

請繼續往下閱讀...

花防部機步營實施CM-21甲車實彈射擊。（記者游太郎攝）

花防部長年在七星潭海岸實施操演，但從未實彈射擊過，被批評戰場經營未落實。（記者游太郎攝）

花防部表示，已全力和地方溝通相關事宜，上個月也邀請後備軍人輔導中心成員前往太麻里觀摩，希望能儘快和地方取得共識，早日在花蓮防區實彈射擊。

新城鄉長何禮臺指出，他一向支持國防，七星潭海岸所在的新城鄉，因設置了空軍佳山、花蓮基地，加上海軍神鷹、雄風飛彈等基地及陸軍復興南、北營區等，全鄉總面積約29.4平方公里中，高達四分之一（約7.35平方公里）為軍事用地，被稱為「軍事鄉」。

「正義操演」實施行進間射擊的CM-21甲車。（記者游太郎攝）

花防部砲兵營105榴砲，進入七星潭海岸附近的砲陣地。（記者游太郎攝）

他說，花防部2年前曾規劃在七星潭海灘實施輕兵器射擊訓練，但事先未告知鄉公所，僅約少數民代會勘場地，明顯藐視地方，加上附近鄉民擔心安危，連基本的說明會都未召開，這種強勢、毫無誠意的作法，當然無法支持。

何禮臺說，軍方事先未徵詢各界意見，連鄉公所都不清楚狀況，一旦列入常態打靶區，無疑扼殺七星潭風景區的觀光發展，這是反對的最主要原因；他支持部隊演訓，花防部的官兵七成以上都是花東子弟，但軍方和地方的溝通應該更積極，不要把無法實彈射擊的原因都推給地方。

上月底花防部在台東太麻里溪出海口及太麻里靶場實施「正義操演」實彈射擊任務，演習結合實戰化戰術背景，透過建制武器的精準打擊，檢視東部地區部隊的指揮管制能力與整體防衛能量。操演過程秉持「實戰化訓練」原則，模擬真實戰場情境。參演部隊依序執行鑑定射擊、檢驗射擊及戰鬥射擊等多元課目；部隊模擬戰車對靜止及移動目標進行射擊，同時配合砲陣地佔領與彈幕射擊演練，藉此驗證各式武器的火協運用與跨軍種部隊間的協同作戰效能，使官兵在高度擬真的氛圍下，熟稔作戰指揮程序與戰鬥節奏。

操演共動用了 T74 排用機槍、40 公厘榴彈槍、50 機槍、81 迫砲、120 迫砲，及105 、155榴砲。此外，也實施M-60A3 戰車及拖式飛彈精準射擊，藉由各型武器裝備編織出綿密火網，藉此展現強大的聯合火力效能與快速應變實力。

拖式飛彈車進入七星潭海岸戰術位置。（記者游太郎攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法