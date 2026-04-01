1年砸500億歐盟快速通過 積極提升國防工業產能

歐盟執委會3月30日宣布通過15億歐元（約新臺幣549億元）2026至2027年度財政援助計畫，將在「歐洲防衛產業計畫」（EDIP）框架下，全面推動提升歐洲國防工業的產能與現代化。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕歐盟執委會3月30日宣布通過15億歐元（約新臺幣549億元）2026至2027年度財政援助計畫，將在「歐洲防衛產業計畫」（EDIP）框架下，全面推動提升歐洲國防工業的產能與現代化，並深化與烏克蘭防衛產業的合作，加強肆應俄羅斯的潛在威脅。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，15億歐元中的逾7億元，將被用於提升反無人機系統、飛彈及其他彈藥等關鍵國防產品產能，其中的2.6億歐元屬於EDIP計畫中的「烏克蘭支援工具」（USI）機制，用於投資烏克蘭提升產能，及歐洲國防協作計畫；「歐洲共同利益國防計畫」（EDPCI）也獲得3.25億歐元預算，用於投資具潛力的工業合作計畫。為避免分散採購導致效率低下，EDIP亦提撥2.4億歐元用於補助聯合採購計畫，並建立「加速國防供應鏈轉型基金」（FAST），提供1億歐元用於對國防新創企業股權注資。

請繼續往下閱讀...

EDIP最早由歐盟執委會於2024年3月提出，旨在大幅強化歐盟及烏克蘭國防產業，應對短期威脅的同時，也引導未來的技術發展，確保歐洲能達成《2030準備就緒》（Readiness 2030）白皮書中的防衛戰略規劃。

此外，歐盟國防執委庫比柳斯指出，希望製造商加快生產並加速交付飛彈，以滿足烏克蘭與歐盟戰備所需；歐盟正計畫與烏克蘭合作研發反彈道飛彈系統，強化歐洲國防自主性。

北約秘書長呂特亦曾表示，歐洲需將防空能力提升400%，反映出在俄烏戰爭與中東衝突背景下，西方國家正加速補強防空與軍工產能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法