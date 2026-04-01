無人機幹活再+1 美軍用無人機設鐵絲網阻絕設施

美國南部邊境聯合特遣部隊（JTF-SB）運用TRV-150C戰術補給無人機鋪設鐵絲網。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機能做的事情越來越多，近期美國南部邊境聯合特遣隊不只運用無人機進行情監偵和物資運輸，更運用無人機直接參與邊境防禦工事建設，協助部署刀片鐵絲網等障礙物。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美國南部邊境聯合特遣隊（JTF-SB）已在中部與西部邊境部署TRV-150C戰術補給無人機，原本用於「最後一哩」補給，如今擴大應用於運輸與鋪設鐵絲網等障礙材料，使無人機正式納入邊境防禦體系。

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報導指出，該型4旋翼無人機可承載約150磅物資，並由一般受訓官兵操作，能在車輛與徒步難以快速進入的地形中部署障礙物，降低人員暴露風險，加快防線建立速度。

此外，無人機任務已從傳統偵察與補給，進一步延伸至防禦工事建設，形成結合監視、後勤與障礙部署的複合型運用模式，強化邊境封鎖與部隊防護能力。

另一方面，美軍與邊境巡邏單位也在格蘭河一帶導入無人水面載具（USV），執行長時間監控任務。該類太陽能載具可連續運作數月，並將感測數據整合至跨部門系統，提升邊境態勢掌握與反應效率。

分析指出，美軍此舉顯示無人系統角色正由「感知與支援」轉向「直接塑造戰場環境」，透過部署障礙與持續監控，建立有人與無人系統結合的多層防衛架構，進一步提升邊境管制能力。

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