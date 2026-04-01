不只美國記住法國 以色列中斷與法國全面國防協議

由於法國不允許飛往以色列、載有軍事物資的飛機飛越領空，以色列對此已經全面中止與法國的所有國防協議和合約。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普對於英國和法國拒絕加入美國對伊朗的戰爭非常不滿，31日於Truth Social發文表示，英國要嘛跟美國買石油，不然就自己去中東拿；法國在打擊伊朗這件事上非常沒有用，美國對此會記住的；另由於法國不允許飛往以色列、載有軍事物資的飛機飛越領空，以色列對此已經全面中止與法國的所有國防協議和合約。

軍聞網站「Defence 24」報導，此項決策由以色列國防部總幹事巴拉姆主導，已下令終止所有與法國企業的軍購合約。以方認為，法國在哈瑪斯2023年10月襲擊後，對以色列採取不友善立場，是此次政策轉向的主要原因。

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報導指出，法國近期限制以色列企業參與國際軍事展覽，並支持聯合國對以色列實施武器禁運的相關決議，雙方關係在以伊12天衝突期間進一步惡化。以色列更指控法國在巴黎航展期間，違反既有協議，限制其展區展示。

巴拉姆批評相關措施「帶有反猶色彩」，並指責法方試圖將以色列軍工企業排除於市場競爭之外。以色列國防部則強調，相關決策發生在其對抗區域核武與飛彈威脅的「必要戰爭」期間。

值得注意的是，法國司法機構曾於2024年裁定，限制以色列企業參與Eurosatory軍展違反平等待遇原則，顯示法國內部對相關政策亦存在分歧。

報導分析，以色列暫停對法軍購，除反映雙邊政治緊張升溫，也可能衝擊兩國防務產業合作；在區域安全局勢持續動盪下，此舉顯示以色列正進一步調整軍備來源，降低對歐洲特定國家的依賴。

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