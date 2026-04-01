烏克蘭完成與捷克技術轉移 155公厘砲彈可隨時量產初目標年10萬枚

烏克蘭陸軍的美製M777牽引式榴彈砲。（烏克蘭國防部官方X帳號）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭正加速建立本土彈藥生產能力以支應抵抗俄羅斯入侵的彈藥消耗。捷克斯洛伐克集團近期宣布，烏克蘭已完成155公厘砲彈技術轉移與產線建置，具備隨時啟動量產能力。

軍聞網站「Defnece 24」報導，烏克蘭裝甲車輛公司與捷克防務集團CSG合作，已完成技術導入與工廠準備，並具備量產155公厘砲彈的條件。相關人士表示，目前必要產能已就緒，可立即投入生產前線急需的M107砲彈。

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報導指出，該項目早於2024年秋季開始小批量生產，如今進一步邁向量產階段。此外，雙方亦規劃生產105公厘砲彈與120公厘戰車彈藥，擴大整體彈藥供應能力。根據計畫，烏克蘭初期本土化生產比例約50%，未來將提升至80%，降低對外部供應鏈依賴。相關生產將於新建設施中進行，部分廠房已投入運作。

不過，原訂2025年生產10萬枚、2026年達30萬枚的產能目標，進度可能延後。公司目前正進行新型155公厘砲彈認證與測試，包括提升推進藥性能與延伸射程至30至43公里版本。

分析指出，烏克蘭在戰時推動彈藥本土化與多口徑生產能力，不僅可提升前線補給穩定性，也反映其試圖擺脫對外軍援依賴；隨著產能逐步到位，未來甚至可能具備對外輸出能力。

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