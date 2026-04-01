「洛杉磯級」水下獵手再出動！美軍核潛艦大修完成將重返戰場

美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「奧爾巴尼號」（SSN 753）完成重大維修與升級後順利出塢。（圖取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一艘長期潛伏、負責在全球海域維持威懾的美軍核動力攻擊潛艦，經過長時間大修後已完成關鍵整備，準備重返作戰任務。這艘「洛杉磯級」潛艦的歸隊，被視為美軍維持全球水下優勢與嚇阻能力的核心力量。

據軍事媒體《Defence Blog》報導，這艘隸屬美國海軍的「奧爾巴尼號」（USS Albany，SSN 753）核動力攻擊潛艦，已正式結束維修階段。這代表該艦最核心的結構與電子系統已全面升級，重新具備執行高強度深海作戰的能力。

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作為美軍水下戰力的骨幹，洛杉磯級核動力攻擊潛艦（Los Angeles-class submarine，常稱為688級）是典型的「水下獵殺平台」。該型艦具備長時間在水下無聲潛伏、不易被發現的特性，專職執行反潛作戰、追蹤敵艦與蒐集情報。最令敵軍忌憚的是，它能在毫無察覺的情況下，於遠距離發射「戰斧」巡弋飛彈，對陸上目標進行精準打擊。

奧爾巴尼號艦長內本扎爾中校（Cmdr. Adam Nebenzahl）表示，這次整修完成讓潛艦距離重返艦隊更近了一步，「全艦官兵已迫不及待要回到大海，投入國防任務。」

隨著奧爾巴尼號順利完成現代化改裝，該艦將進入最後的測試與官兵戰備認證階段。報導指出，這類攻擊潛艦在現代戰爭中扮演著不可取代的角色，能在衝突爆發的第一時間，對敵方艦隊與內陸設施構成持續性的威脅。

隨著典禮落幕，這艘「水下獵手」將隨即編入現役艦隊，準備在全球爭議海域重啟其威懾任務，維持美國在深海領域的優勢地位。

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