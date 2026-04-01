美軍更多A-10轉進中東！任務擴大 專打無人機、快艇

美軍A-10C「雷霆二式」攻擊機3月30日傍晚飛抵英國基地，隨即將轉進中東戰區。（圖：美國中央司令部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正持續增派A-10 「雷霆二式」攻擊機（A-10 Thunderbolt II） 進入中東戰區。最新一批共12架戰機已於30日傍晚飛抵英國基地，準備接力前往前線。隨着部署規模不斷擴大，這款老牌攻擊機的角色也從過去支援地面部隊，轉型為獵殺自殺無人機與攔截海上快艇的「全域獵手」。

據軍事網站《The Aviationist》報導，這批隸屬密西根州空軍國民警衛隊第107戰鬥機中隊的12架 A-10C攻擊機，目前已順利抵達英國拉肯希斯（RAF Lakenheath）空軍基地。除此之外，還有6架目前正在美國本土基地待命，準備隨後出發。這次增援行動，旨在補強美軍在中東執行「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的水下與空中攔截戰力。

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過去被認為難以在現代高強度空戰生存的A-10，因其飛行特性意外成為攔截無人機的首選。飛行員暱稱為「疣豬」（Warthog）的這款攻擊機，具備航速慢、高度低且留空時間長的特性，剛好能與航速慢的自殺無人機同步。

近期美軍公開影像顯示，A-10在機頭漆上了獵殺無人機的戰功標記。為了追求最高作戰效益，美軍讓 A-10 搭載單枚成本不到3萬美元（約96萬台幣）的AGR-20「進階精準殺傷武器系統」（AGR-20 APKWS II） 雷射導引火箭，用極高性價比精準打擊伊朗製的「見證者」（Shahed）無人機，有效降低了彈藥消耗成本。

Six 190FS A-10s arrived at Pease ANGB from Boise, ID as TABOR 91 flight. They are enroute to the Gulf on #ALTRV Coronet East 062 #CoronetEast #CE062 #TABOR91 pic.twitter.com/qyJnPXwsmM — Coronet_deployments ???????? ???????? （@CoronetEast） March 27, 2026

除了空中攔截，A-10的任務也延伸至海上。美國中央司令部證實，A-10已開始在荷姆茲海峽執行獵殺「快艇」的任務。

面對由自殺快艇或小型武裝艇組成的蜂群戰術，A-10裝備的GAU-8「復仇者」機砲（GAU-8 Avenger） 展現了壓制力。這款30公厘七管旋轉機砲在全速射擊時，每秒可射出約60至70發彈藥，能在短時間內傾瀉大量火力，將水面小型目標化為火海。

報導分析，並非A-10本身性能提升，而是現代戰場的性質轉變。在紅海與黑海接連出現的無人載具衝突，挑戰了傳統重型軍艦與昂貴戰機的防禦邏輯；而A-10憑藉靈活的武裝配置與低成本優勢，重新界定了自己在美軍全球部署中的位置。

Zero dark thirty and bright halogens don’t mix. ???? Them having to hold for IFR release helped it get a little bit brighter by the time they took the RW.



Stay safe everyone ???????????? pic.twitter.com/ORpip64fwI — Dave O’Brien （@DaveOTGphotog） March 31, 2026

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