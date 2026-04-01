具備獵潛能力！中國新型反潛機首度現蹤 東海監控能力曝光

日本防衛省公佈的檔案照片，展示了中國Y-9FQ反潛機，該機配備放大的機鼻以容納先進雷達與瞄準系統，機尾設有磁異探測臂（MAD boom），並有翼尖電子感測器及內置武器艙。（圖：日本防衛省）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本航空自衛隊攔截並確認中國新型Y-9FQ反潛機首度在東海現蹤。該機在任務過程中呈現反潛巡邏與偵測能力，具備從搜索到攻擊的反潛作戰能量，相關機型已進入實際運用階段。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，日本航空自衛隊於3月28日緊急升空，首度攔截並確認了中國Y-9FQ反潛機的蹤影。這架軍機當天沿著日本專屬經濟區（EEZ）邊界進行長時間巡弋。其最引人注目的並非飛行軌跡，而是具備偵測、分類與接戰的能力，可在單一架次內執行多項反潛任務，作戰定位與美軍的P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）相似。

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這款新型反潛機的機鼻經過放大，內部搭載主動電子掃描陣列（AESA）雷達，能執行廣泛的海面搜索。進入潛在交戰區後，Y-9FQ會先在海面上撒下聲納浮標蒐集水下聲紋；接著利用機尾突出的磁異探測器（MAD）精準定位潛艦。確認目標後，機腹的內建武器艙可投擲魚雷或深水炸彈，具備在單一架次內執行搜索、鎖定與攻擊的作戰能力。

Y-9FQ屬於中國運-9（Y-9）系列特種機。此次攔截事件中，日方觀察到舊型的Y-8Q反潛機也在附近空域活動，顯示共軍正處於新舊機種交替的過渡期。Y-9FQ的出現，代表中國正將反潛作戰範圍向外推展至東海等戰略水域。報導分析指出，面對這類具備長程滯空能力的空中載台常態化出沒，周邊國家的空防攔截與海上監控頻率將隨之增加。

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