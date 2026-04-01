不怕黑夜也不怕雲！新一代雷達衛星升空 幾分鐘掌握地面動態

SpaceX 獵鷹九號火箭3月30日成功升空，將6顆新型雷達衛星送入軌道。（圖取自 SpaceX）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不論黑夜、雲層甚至煙霧遮蔽，地面動態都能在幾分鐘內被掌握。隨著新一批雷達衛星升空，全球監控能力正進入「全天候、高頻率」的新階段，讓戰場情報從過去需要數天，壓縮到幾分鐘內完成。這項進展讓戰場資訊更接近即時化，也讓傳統的遮蔽與偽裝手段面臨更大挑戰。

根據軍事工業新聞網站《Defence Industry Europe》報導，全球最大合成孔徑雷達（SAR）衛星營運商ICEYE證實，3月30日已透過SpaceX火箭成功將6顆新型雷達衛星送入軌道。這次部署不僅強化了相關國家的情報韌性，更正式宣告「單一、昂貴衛星」的時代結束，取而代之的是由大量小衛星組成的「監控網」。

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這批衛星搭載的 SAR 技術不依賴光線，而是發射雷達波。這種「科技眼」能直接穿透厚重的雲層、沙塵暴甚至戰場煙霧，無論白天或深夜，都能提供地面高解析度影像。

這對軍事行動而言是革命性的轉變。ICEYE執行長莫德澤夫斯基（Rafal Modrzewski）受訪時強調，各國政府現在理解到，能提供「分鐘級」答案的衛星群，才是真正的情報優勢，這種轉向徹底改變了國家自我防衛的方式。

從戰略到戰術：情報速度壓縮至「幾分鐘」

報導指出，隨著衛星數量的暴增與傳輸技術提升，衛星情報正從「戰略層級」降維到「戰術層級」。過去指揮官可能需要數天才能拿到一張特定區域的照片，但現在這類衛星網可以在幾分鐘內重新掃瞄目標區域並回傳數據，讓戰場態勢更接近即時掌握。

為了跟上全球暴增的情報需求，廠商透露目前的生產量能已達到平均「每週產出一顆衛星」，且所有衛星均支援軟體更新，能在軌道上遠端升級功能。這種模式讓各國能快速部署獨立的情報系統，從簽約到具備實戰能力僅需不到12個月。

這類「全天候、高頻率」的監控能力，除了用於軍事打擊與偵察，也正擴展至環境監測與災害救援。然而，這種趨勢也引發外界對隱私與戰略隱蔽能力的重新思考。

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