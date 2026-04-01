軍職退伍丶轉聘續任中科院長 李世強還要把MIT軍備推向國際

為持續借重中科院院長李世強在國防科研丶新型飛彈量產以及台美軍事交流上的豐厚經驗，高層決定李世強以「軍職退伍丶轉聘續任」的方式，續任中科院院長。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕為持續借重中科院院長李世強在國防科研丶新型飛彈量產以及台美軍事交流上的豐厚經驗，軍政人士今天指出，李世強雖然在三月底已經屆滿中將服役年限，但離中科院院長的任期還有一年多，高層決定李世強以「軍職退伍丶轉聘續任」的方式，續任中科院院長，在當前國防科技及武器生產與打造「台灣之盾」計畫進入關鍵時刻，由李世強繼續擔任中科院院長一職。

軍政人士說，由於中科院董事長是由國防部長兼任，因此國防部長顧立雄將在近期內召開董事會，討論這項人事安排。

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美國國會議員本週赴中科院參觀時，對台美即將合作生產的勁蜂四型無人機的戰力，留 下深刻印象。（資料照，記者田裕華攝）

他指出，李世強先前在擔任國防部戰規司長期間，與美方就有長期的交流互動，接掌中科院長後更是銳意改革，將中科院推向積極丶開放的國防科研機構，積極引進國際軍工大廠及國防新創公司，先後與美商 Anduril丶加拿大 AirShare丶美商 AeroVironment （AV）丶美商 Northrop Grumman （NG）丶美商 MARTAC及美商 Leonardo DRS丶美商 Shield AI丶美國Kratos等多個知名公司簽署合作備忘錄，更與多家軍工企業推動合作在台生產。

軍政人士說，李世強的中科院院長任期有一年多，未來還有很多重要任務要執行，除了發揮國防目主成效丶武器生產滿足台灣自身國防需求丶建立國防靭性之外，台美還有更多軍事交流與合作的空間，重點之一就是將美台合作丶MIT生產的軍事裝備推向國際市場。

國防部新任常務次長由吳立平中將（右）接任，新職介紹典禮今天由國防部副部長鍾樹明上將（左）主持。（圖：軍聞社提供）

海軍系統在四月一日有多位重要軍職將領的調整。現任國防部常務次長黃祐民中將丶中科院長李世強兩人在三月底退伍，牽動相關將領的調動，原任海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將調任為國防部常務次長，並由海軍司令部參謀長邱俊榮中將升任海軍艦隊指揮官，海軍參謀長一職由國防部情報次長室助理次長朱惠民升任，並晉任為海軍中將。

國防部軍備副部長鍾樹明上將今日主持新任常務次長吳立平中將新職介紹典禮，期勉在新任常務次長領導下，持續推動建軍備戰工作，強化國防自主能量，提升整體防衛戰力。鍾樹明致詞表示，當前國際情勢變化快速，國軍須持續強化建軍備戰，並以國防自主為核心，推動「國機國造」、「潛艦國造」等重要政策，精進兵力結構與作戰能力，確保國家安全，國防事務繁重且關鍵，期勉各單位在吳常務次長領導下，秉持「任事負責、實事求是」精神，整合運用整體資源，精進各項國防施政，為建構堅實防衛力量共同努力。

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