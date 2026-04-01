F-15EX測試「空中指揮」角色 可分享目標給編隊 並協同無人機作戰

美國空軍F-15EX戰機。軍方正評估該機型在面臨強烈電磁干擾的高威脅空域中，如何運用電子戰與感測系統維持生存，並化身空中指揮中心，將目標資訊同步分享給作戰編隊。（圖取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍正為F-15EX戰機驗證全新的戰場生存與作戰模式。該機型在無匿蹤外型的條件下，運用電子戰系統維持生存，並在電磁干擾環境下擔任空中指揮中心，將目標資訊同步分發給整個編隊，同時評估指揮無人機的潛力。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，美國空軍第96測試聯隊於3月23日針對F-15EX進行作戰評估。有別於F-35戰機依賴匿蹤設計，F-15EX憑藉先進電子戰系統與資訊連結能力提升戰場存活率。軍方正評估其在面臨強烈電磁干擾或防空威脅的環境中，持續偵測敵方訊號並維持資料傳輸的能力。

請繼續往下閱讀...

測試的關鍵在於將數據傳輸轉化為實際的戰鬥優勢。當戰區通訊受到壓制時，F-15EX能發揮空中指揮中心的作用，將雷達鎖定的目標軌跡直接傳送給編隊中的其他戰機。該機型同時具備高載彈量，可在掛載大量空對空與對地武器的狀態下執行火力任務，並維持整體的作戰連線。

報導指出，波音公司（Boeing）曾提出讓F-15EX擔任MQ-28無人機空中指揮所的構想，相關概念正持續接受美軍驗證。若投入高強度衝突，該機型可能承擔維持作戰網路完整性的角色，讓傳統戰機在發射飛彈之外，也能成為支援分散式殺傷戰術的資訊大腦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法