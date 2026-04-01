沒掛飛彈也能干擾防空 美軍EA-37B飛抵歐洲 鎖定伊朗防空網

美國空軍部署到歐洲的EA-37B Compass Call 電子攻擊機，這標誌著該最新型號的首次前沿部署。該飛機將執行針對敵方指揮和控制網絡的電子戰任務。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍兩架最新型EA-37B電子攻擊機已飛抵歐洲前線。該機不需發射實體飛彈，主要透過電磁干擾使敵方雷達失效、無人機失控。相關機型預計投入對付伊朗的軍事行動，這可能成為該款尖端電戰機的首場實戰任務。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，兩架呼號為AXIS41與AXIS43的EA-37B羅盤呼叫（Compass Call）電子攻擊機，於3月31日飛抵英國東部的米爾登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）。開源航跡與影像顯示，這批戰機預計轉往土耳其，因應「史詩之怒」行動（Operation Epic Fury）。這項調動顯示尚未完全成軍的EA-37B，正從初步能力驗證推進至高威脅環境的實戰部署。

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EA-37B採用灣流G550（Gulfstream G550）商務客機改裝，飛行速度與高度均優於舊型EC-130H。該機作戰模式主要鎖定敵軍的連線架構，而非單一載台。在交戰過程中，EA-37B能干擾雷達訊號使其無法鎖定目標，並擾亂防空飛彈系統的導引數據傳輸。這種「電磁壓制」能讓敵軍在遭受實體火力打擊前，先行失去偵測與協同反擊的能力。

報導分析指出，這項前線部署與當前中東局勢密切相關。伊朗軍事準則高度仰賴分散式指揮網路與無線電頻率控制的無人機群，EA-37B具備干擾地對空飛彈協調並破壞無人機連線的能力。將此電戰資產投入該區域，可阻斷敵方傳輸導引數據。文中提到，該機型能與RC-135偵察機協作，縮短從偵測到壓制的反應時間。

若戰機後續以土耳其為前進基地，將能利用其位處歐洲與中東交界的地理優勢，同時維持在北約（NATO）架構內運作。文中指出，美軍將新型電戰機提前派往前線，顯示控制電磁頻譜已成為現代軍事行動的核心。未來戰場的走向，將高度取決於干擾敵方系統連線與破壞指揮網路的作戰能力。

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