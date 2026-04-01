高齡兵更穩定？美軍放寬入伍至42歲 江炘杓指這三啟示值得我國參照

美國陸軍將入伍年齡上限從35歲調高到42歲，圖為身著正式服裝的美國陸軍官兵。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國陸軍近期調整入伍年齡上限，將原本的35歲提升至42歲，使其與海軍、空軍、太空軍的標準趨於一致。國防院學者江炘杓分析指出，這對台灣有三大啟示，首先應針對資安、通信等專業職缺「彈性放寬年齡上限」以吸引民間人才；其次參考設立「訓前預備課程」解決體能落差，第三則是推動「直接授階」計畫，吸引具特殊專長人士轉任軍職，轉化為國防即戰力。

（全文「美軍放寬入伍年齡上限之影響分析與對臺啟示」由國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓撰寫，本報獲國防院同意全文刊登）

面對長期以來的招募挑戰，美國陸軍（US Army）宣布將入伍年齡上限從35歲提高至42歲，並放寬因持有大麻被定罪的單次限制，以因應社會變遷。這項措施使陸軍與海軍（41歲）、空軍及太空軍（皆為42歲）的標準趨近一致。此一變革反映陸軍在歷經2022與2023年未達招募目標後，耗資數十億美元的招募革新制度，試圖因應社會變遷與人口結構的挑戰。近年，美國陸軍新兵平均年齡有上升趨勢，2024年為22歲又4個月。

請繼續往下閱讀...

延長入伍年齡之優劣點分析

根據美國陸軍與蘭德公司（RAND）研究評估指出，放寬志願役入伍的年齡限制，對軍隊組成有其顯著的優點和缺點，整體而言仍利多於弊，列舉如下：

一、優點

（一）年長的新兵在武裝力量資格測試（Armed Forces Qualification Test, AFQT）的得分通常高於20歲以下的年輕人。而且這群人展現出更高的留營率（Reenlistment Rate）與升遷率（Promotion Rate），相較於18至20歲左右的年齡層，具備更高的素質與穩定性。

（二）提高年齡上限的主要目的是為了吸引擁有技術背景的成熟青年，美國陸軍希望引進科技領域（例如人工智慧、通信電子）擁有多年經驗的專業人才，其目標是希望讓三分之一的陸軍士兵擁有大學學歷，並且具備專業的技術專長。

二、缺點

（一）研究數據顯示，由於體能狀況不如18至20歲左右的年齡層，導致年長新兵完成入伍基本訓練（Basic Training）的比例偏低，且因訓練不合格而淘汰的流失率（Attrition Rate）相對較高。

（二）為了彌補年長或初始條件不符者，陸軍額外投入資源設立「訓前預備課程」（Pre-boot Camp Prep Course），幫助其達到體能與學科的標準，以適應陸軍訓練的要求。

對臺灣的啟示

臺灣同樣面臨少子化與國軍人才招募的壓力，美國陸軍的作法可提供以下幾個思考方向：

一、針對技術職位彈性調整年齡上限：國軍可針對需要高度專業技術（例如資安、通信、電子、電機修護、特戰）的職缺，放寬入伍年齡限制，以利直接將民間高階技術人才納入軍中，縮短訓練週期並強化肆應現代化戰爭所需的技術涵量。

二、建立「入伍前適應與強化訓練」：如果放寬志願役入伍的年齡上限，免不了會遇到體能落差的問題。國軍可參考美軍的「預備訓練」制度，在新兵入伍訓練之前提供體能輔導，降低年長新兵因體能不適而導致的高流失率。

三、拓展多元招募路徑：特種部隊和特殊專業人才的招募作法可參考美軍「直接授階（Direct Commissioning）」計畫，吸引具備飛行傘、跑酷、極限運動專長以及產業專業人士轉任軍職。這不僅能解決人力數量問題，更能提升軍隊專業水準與人力成熟度。

美軍放寬年齡上限不僅是為了「補足人數」，更是為了「轉型素質」。臺灣在思考志願役兵力員額時，或宜思考如何透過彈性的年齡與門檻政策，將社會上更多元、更成熟的人力資源轉化為國防戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法