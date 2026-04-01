新型飛彈案丶持續量產案及推向國際案 中科院未來還有這些重要任務

美國國會議員日前參訪中科院，展示大廳最顯著的就是左方豎立的強弓飛彈系統。 （資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院院長李世強軍職屆滿中將服役年限，中科院將召開董事會討論李世強轉聘續任案，軍政人士今天指出，中科院在未來幾年適逢1.25兆元軍購特別預算丶與美商合作生產軍備等重大任務，規劃強弓丶弓三等多型飛彈要持續量產，新增3項新型飛彈投入量產，要與國內外廠商合作將「勁鋒四型」長程攻擊無人機等MIT軍備推向國際，中科院未來的任務只會更形重要。

新型飛彈是什麼？

國防部丶中科院3月11日將強弓飛彈量產案等三項規劃納入1.25兆元軍購特別預算案的說明內容，送交立法院朝野黨團爭取支持，報告內容更意外揭露，除了強弓飛彈是以特別預算型式編列之外，將會有另外的三種國造新型飛彈的量產案，已規劃納入116年度年度預算之中，

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這三種新型的國造飛彈系統，可能包括艦載型的「海劍羚飛彈系統」丶射程可達2000公里的雲峰二型（擎天極音速巡弋飛彈），以及新型的彈道飛彈在內。空射型雄三飛彈若能在今年上半年通過作戰測評，也可望加入量產行列。不過，由於相關預算是要編在116年度的國防部年度預算之內，預計在今年7月才會明朗化。

去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。（資料照，記者陳治程攝）

爭取納入1.25兆元軍購特別預算的三項生產計畫

這3項國內產製案爭取朝野立委支持納入軍購特別預算，以收整體運用之效，分別為「強弓飛彈量產案」361億元、銳鳶二型無人機的「第二代海搜戰術型無人機監偵系統」168億元，以及「無人艇量產案」280億元，3案合計809億元，佔政院版國防特別預算7.2％。

強弓飛彈量產案可搭配愛國者及弓三飛彈，達成反機、反彈重層攔截作戰目標；相較愛三、弓三的被動相列PESA雷達，強弓案的主動相列AESA雷達為美方提供技術協助、已完成戰測且可量產裝備。

超音速雄三反艦飛彈原本是以海空戰力提升特別預算來支應，海空特別預算到今年年底結束，但有再增產的需求，因此要持續量產。（圖：軍聞社提供）

持續量產的還有這些飛彈系統

國防部在今年3月23日向立院外交國防丶財政聯席會議上提交的報告說明，國防部後續要持續量產的案子，包括：天弓三型飛彈續購丶陸射劍二防空飛彈續購丶雄二/雄三反艦飛彈續購等等。這幾個案子原本都是以海空戰力提升特別預算來支應，海空特別預算到今年年底結束，但有再增產的需求，因此要持續量產。此外，滑射型的空射天劍二型飛彈也要納入後續產計畫內。

中科院與美商Kratos公司合作，以美商MQM-178無人靶機為基礎改裝，加上武裝段丶導控段的「勁蜂四型」攻擊型無人機，攻擊航程可達1000公里。由於國際市場上少有同級軍備系統，因此打入國際市場有相當大的發展空間。（資料照，記者田裕華攝）

MIT軍備推向國際

中科院與美商Kratos公司合作，以美商MQM-178無人靶機為基礎改裝，加上武裝段丶導控段的「勁蜂四型」攻擊型無人機，攻擊航程可達1000公里。由於國際市場上少有同級軍備系統，因此打入國際市場有相當大的發展空間。

此外，中科院與美商Kratos公司還將展開更深一層的合作，目標是打造台版的「女武神」忠誠僚機，以Kratos公司的XQ-58A Valkyrie「女武神」無人機為機體，動力系統則是與IDF戰機同款的F124發動機（美軍編號為：TFE-1042-70）發動機，並安裝自行研發的空載型AESA主動相列雷達系統、紅外線偵測系統，另將技術引進高階AI導控技術，發揮有人機與無人機之間的作戰任務搭配功能。



中科院去年與外商李奧納多子公司的Leonardo DRS，針對M60A3戰車升級案簽署合作備忘錄，在既有中科院就現役陸軍M60A3戰車性能提升基礎上，提升「射、砲控及觀瞄系統」。目前已有一輛原型車在南投集集的陸軍兵整中心進行射控升級工程，春節過後就將展開一系列的測試，由於此案具有相當大的效益，雙方都抱持高度信心。目前國際間仍有高達千輛以上的M60A3戰車在使用中，性能提升的市場相當大

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