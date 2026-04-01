強化嚇阻中國！日本自衛隊引進長程攻擊無人機 搭配長程飛彈

日本評估為自衛隊引進具備長程攻擊能力的無人機，與長程「距外飛彈」搭配，提升反擊能力的有效性，強化對中國等國的嚇阻力。圖為俄羅斯使用伊朗設計的「見證者」無人機。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本政府與執政自民黨已開始評估為自衛隊引進具備長程攻擊能力的無人機，藉由與可從敵方射程外攻擊其艦艇等目標的長程「距外飛彈」搭配，提升反擊能力的有效性，以強化對中國等國的嚇阻力。

《讀賣新聞》1日報導，多名政府與執政黨相關人士透露，日本政府擬將此方針納入預計今年內修訂的《防衛力整備計畫》等安全保障3文件中。

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報導指出，鑑於俄羅斯侵略烏克蘭，以及美國、以色列與伊朗之間的戰鬥，此舉是因應「新型態戰爭」構想的一環。透過將做為攻擊敵方飛彈發射據點（反擊能力主力）的長程飛彈與無人機並用，日本將建立可進行使敵方難以攔截的「複合攻擊」態勢。

日本已在陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本縣）部署射程超過1000公里的「25式陸基反艦飛彈」，並向美國採購射程超過1600公里的「戰斧」巡弋飛彈，如今計畫透過引進價格比飛彈低廉且易於大量採購的攻擊型無人機，來提升能長期作戰的續戰能力。

目前評估引進的無人機，續航距離預設在1000公里以上，以自殺式無人機的可能性最高。為擴大反擊的範圍與方式，目前也出現引進可從戰機或潛艦發射，以及水下或水面航行機種的方案。

世界各國也正在引進具備長程攻擊能力的無人機。美國在與伊朗的戰鬥中，投入續航距離最長超過1000公里的「LUCAS」（低成本無人作戰攻擊系統）無人機，伊朗則使用國產的「見證者」（Shahed）無人機。俄羅斯也正以「見證者」為原型的無人機與飛彈，對烏克蘭進行複合攻擊。

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