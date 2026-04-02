金門守備大隊為金防部核心部隊 千餘人規模但「該有的都有」

陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊上校大隊長涉嫌利用包裹跨海購買毒品。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

首次上稿 04-01 22:16

更新時間 04-02 07:43

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍金防部金門守備大隊大隊長傳出涉嫌利用包裹跨海購買毒品遭查獲，大隊長已調離現職並停職，軍方強調若施用毒品屬實，將依「刑懲併行」原則予以汰除。軍方人士指出，金防部整體兵力規模為3000至4000人，金門守備大隊是金防部作戰部隊的主力，兵力規模雖僅有一千餘人，但該有的編制全都有，等於是「縮小版的聯兵旅」。

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金防部早年曾有十萬大軍的輝煌時期，但隨著國軍組織不斷精簡縮編，目前的金防部兵力僅維持3000至4000人左右，金防部的主力部隊為金門守備大隊及烈嶼守備大隊，以及金防部直屬混砲營及多個直屬連，金門守備大隊由於責任轄區就是金門本島，兵力規模也比烈嶼守備大隊多一些。

外島部隊儘管人數不多，但因為戰備任務吃重，金門守備大隊可說是「縮小版的聯兵旅」，大隊長為上校編階，大隊部有隊部排丶迫砲連及反甲連等直屬單位，所屬兵力單位則有戰車營（使用的是M60A3戰車）丶機步營及步兵營等等，另也有以基幹為主的後備步兵營。

軍方人士指出，金門守備大隊的大隊長為上校擔任，由於此職位屬於「作戰部隊主官」，且金門具備高度戰略意義，該職歷練對於軍官晉升少將及後續發展相當關鍵，一般擔任守備大隊長任期結束之後，通常會調任為本島步兵旅或是縣市後備旅的旅長（編階同樣是上校），或是軍團（防衛指揮部）的上校處長/副處長，累積職務表現之後，要再歷練上校職級的司令部組長丶軍團重要處長之後，將會列入將官候選名單，再下一個職務就有可能是編階少將職缺。

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