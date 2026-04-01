川普嘲諷英國航艦如玩具 英軍方坦承戰備不足

英國防空驅逐艦「龍號」花了3週多時間，才抵達東地中海的賽普勒斯，成為美國高層嘲諷英國海軍的話柄。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前在關於對伊朗作戰的記者會上，語帶嘲諷地點名「又大又爛的皇家海軍」，成為美國政府高層對英國皇家海軍能力與戰備狀態一連串嘲諷中的最新一例。

英國「衛報」1日報導，美國總統川普將英國的航空母艦貶抑為「玩具」，據稱他曾告訴英國首相施凱爾（Keir Starmer），「別費心」把它們派到波斯灣。在或許更為刻薄的評論中，川普告訴英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）：「你們甚至沒有海軍。你們太老舊了，擁有的航空母艦也無法運作。」

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報導指出，赫格塞斯與川普的言論，應該透過政治角度來解讀：2人因為對伊朗發動攻勢而在國內外承受壓力，許多人認為這場「史詩怒火行動」缺乏明確目標。與許多歐洲領袖一樣，施凱爾拒絕被捲入衝突，此舉顯然激怒了川普。

然而，對施凱爾來說，令人不安的殘酷事實是，許多英國政治人物、軍事官員與專家均坦承，美國的嘲諷並非空穴來風。較無政治色彩的人士也曾警告英國海軍的嚴峻狀況，其中包括最高階的海軍現役軍官—第一海軍大臣詹金斯（Gwyn Jenkins）上將。

3月10日，英國下議院國防委員會對海軍是否有「能力與韌性」應對中東危機，表達嚴重關切。上個月，工黨戰略防衛審查小組3名成員之一的前將領巴隆（Richard Barrons）表示，缺乏戰備是因為「我們在後冷戰時代結束時所留下的武裝部隊，是一支針對無威脅時代而縮編的軍隊」。

總部位於美國的非營利組織「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）最近的一份報告指出，皇家海軍「正走向讓國家蒙羞的道路」。

但最嚴重的發言或許來自詹金斯，他坦承英國海軍尚未為戰爭做好準備。

這一連串的批評，據稱肇因於美國與以色列聯手攻擊伊朗後，英國首艘軍艦部署緩慢：皇家海軍防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）花了3週多時間，才抵達東地中海的賽普勒斯。

在冷戰結束時，英國在將國內生產毛額（GDP）的3.2％用於國防建設，擁有51艘驅逐艦與巡防艦。然而，到了2007年，船艦數量已減半至25艘，現在則為13艘，而且大部分已漸老化。英國目前將GDP的2.4％投入國防，工黨承諾在2027年4月前將此比例提升至2.5％。

英國過去20年來一直在巴林派駐4艘獵雷艦與1艘母艦，防範伊朗可能會在波斯灣與荷姆茲海峽佈雷。但最後3艘已在過去1年內撤離，其中2艘即將退役，包括在1月被拖回英國的「米德爾頓號」（HMS Middleton）。

英國政府聲稱，去年12月公布、由英國主導的國防倡議「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計畫，旨在將皇家海軍轉型為一支混合型海軍，整合自主船艦、人工智慧（AI）感測器、軍艦與飛機來捍衛艦隊。

儘管拒絕被捲入伊朗衝突，但施凱爾已接受增加軍事開支的必要性。在去年夏天的北大西洋公約組織（NATO）峰會上，他同意在2035年前將國防預算增加約300億英鎊（約1.27兆台幣），達到GDP的3.5％。

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