首架新購F-16V今年9月飛抵台灣 BLK70丶BLK20型性能差多少？

國防部副部長徐斯儉與駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將，一同於完成組裝之戰機前合影留念。（國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購66架F-16V BLK70型戰機，以及相關飛彈等武器系統，朝野都關切交貨進度，國防部長顧立雄日前在立院答詢時提供了最新進度說明，目前共有59架F-16V在產線上，因為相關測試項目會花費較多時間，但只要首機測試順利，第三季就能看見戰機返台。

當立委賴士葆詢問今年9月是否可以看到首架，顧立雄回應，「預估可以」。

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國防部軍政副部長徐斯儉於美東時間3月16日率團，在駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將及駐美軍事代表團團長魏中興少將陪同下，親赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）的首架機。

在我國空軍現役F-16V BLK20及新購F-16V BLK70型機的性能差異上，軍方人士分析，新購的 BLK70 相當於「重裝加強版」，在航程、打擊火力、機體耐用度上全面勝出；而現役升級版則是側重於「偵測與反制」能力的現代化，主要擔任攔截與空優防衛角色。

我方人員在組裝機件寫下「戰力強」、「保家衛國」及台美「堅若磐石夥伴關係」等中英文字樣。（國防部提供）

動力心臟：推力與持續作戰力

新購 BLK70 （F110-GE-129）：具備 29,588 磅 的最大推力。大推力不僅提升了爬升率，更讓戰機在滿載彈藥的情況下，依然保有優異的機動性與對抗 G 力的表現。

現役 F-16V （F100-PW-220）：推力約 23,770 磅。雖然足以應付攔截任務，但在高負重（掛滿飛彈與副油箱）時的加速性能與能量維持能力，明顯遜於新購型號。

航程與掛載：適型油箱 （CFT） 的關鍵優勢

新購 BLK70：機背加裝了兩具適型油箱 （Conformal Fuel Tanks）。

優勢一：不佔用翼下掛點即可增加燃油，讓翼下空間能全部用來掛載「魚叉」飛彈或「長程空對地」飛彈。

優勢二：比起傳統外掛油箱，適型油箱對氣動力學的阻力影響較小，提升了作戰半徑。

現役 F-16V：因原始設計限制無法直接加裝適型油箱，若要長程飛行，必須在翼下掛載 300 或 370 加侖的副油箱，會直接排擠武器掛載數量。

機體壽命：服役週期的根本差異

新購 BLK70：採用全新材料與強化結構，設計飛行壽命高達 12,000 小時。這意味著在未來 30 至 40 年內，該機能維持高頻率的戰備巡邏，且後勤結構維護壓力小。

現役 F-16V：雖然經過結構補強，但畢竟是已服役超過 20 年的舊機體，飛行壽命僅約 8,000 小時。隨著零件老化，未來的妥善率維持成本將高於新機。

空軍現役F-16V BLK20型戰機。（資料照，記者游太郎攝）

起降負重能力

新購 BLK70：為了因應更大的發動機與適型油箱帶來的重量，其起落架經過強化設計，容許更高的最大起飛重量（MTOW），適合執行重型對地/對海打擊任務。

現役 F-16V：維持原有 A/B 型起落架結構，在高負重起降時的限制較多。

電子戰與航電（共通性較高）

兩型機均配備 APG-83 AESA 雷達，具備同時掃描多個目標與長程偵測能力。然而，新購 BLK70 搭載的是最新版的數位化電子戰系統（Integrated Viper Electronic Warfare Suite, IVEWS），其電子反制能力與數位整合度會比現役升級版更為精進。

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