澳成立「近岸機動群」 增援印太島嶼更迅速

澳洲陸軍3月30日在布里斯班加里波底營區，舉行「近岸機動群」（Littoral Manoeuvre Group）成軍儀式。（圖取自澳洲國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著印太地區戰略競爭升溫，澳洲正加速強化濱海作戰能力。澳洲陸軍3月30日在布里斯班加里波底營區，舉行「近岸機動群」（Littoral Manoeuvre Group）成軍儀式。該全新單位目的在提升澳軍在沿海和島嶼地區的機動部署及地面部隊支援能力，以嚇阻中共與其他區域威脅擴張蠢動。

軍聞網站「Defence Connect」報導，該單位總部設於布里斯班，「近岸機動群」以第1登陸艇營為核心，並整合既有第35水運中隊與近岸河道勘察中隊等近岸作戰單位，統一納入第17支援旅指揮，強化專業能力與指揮效率。此外，未來將於北領地與昆士蘭北部增設兩個登陸艇營，擴大在關鍵戰略區域的部署。

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澳洲國防部新聞稿指出，新成立的「近岸機動群」是澳洲陸軍發展「一支面向未來、具備在澳洲境內複雜地形中有效作戰部隊」構想一環，源自2024年《國防戰略》（NDS 2024）提出的「近岸機動計畫」，旨在強化近岸機動能力，以利在競爭激烈的沿海環境中作戰，並支援遠程打擊和聯合火力作戰任務。

澳洲陸軍參謀長斯圖爾特中將表示，「近岸機動群」將增強「對潛在對手施加壓力、掌控戰略陸地據點，以及阻止敵人通過澳洲北方航道」戰力，澳國防部正加速籌獲中型與大型登陸運輸艇，搭配升級現役兩棲艦艇和增建現代化設施，支援該全新單位的運作，使其能在各種複雜地形間，迅速部署M1A2「艾布蘭」主力戰車、步兵戰鬥車和精確打擊武器等先進現代化裝備，在未來高強度戰場上克敵制勝。

報導分析，濱海機動群的成立反映澳洲陸軍由傳統陸戰力量，轉向強調海陸整合與區域機動的作戰模式；在印太安全環境變化下，此舉將強化其在北部防線與島鏈區域的快速反應與拒止能力。

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