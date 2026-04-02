美接裝「聯合網路獵殺套件」 大小如行李箱遇網攻馬上啟動反制

JCHK為CYBERCOM採用的首個標準化工具套件，可望顯著提升官兵作業效率，應對潛在網攻威脅。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著網路戰威脅持續升高，美軍正加速強化前線網路防禦能力。美國國防供應商Parsons於3月30日向美國網路司令部（CYBERCOM）交付首批名為「聯合網路獵殺套件」（JCHK）的全新網路防禦裝備，整合與標準化美軍數位作戰平臺，進一步強化資安戰力。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，網路司令部接裝的4套JCHK，是由Parsons子公司Sealing Technologies開發的新型防禦性網路套件，首度為專責網路作戰的CYBERCOM提供標準化裝備，其體積如手提箱，可隨部隊快速部署至現場，特別適用於無法遠端監控的封閉或受限網路環境，使網路防禦行動從後端監控延伸至前線實地作業。

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報導指出，JCHK整合高儲存容量、高速運算與人工智慧分析功能，專門用於偵測與分析難以識別的國家級網路威脅。該系統亦將用於「前進獵捕」（hunt forward）任務，亦即在外國合作夥伴要求下，協助其網路系統搜索並清除敵方駭客潛伏。

此外，過去美軍各軍種網路部隊裝備不一，導致訓練與維保效率低落。此次導入標準化套件，將有助於統一裝備體系，提升整體作戰與後勤效率，並讓資源集中投入威脅偵測與技術升級。

Parsons國防暨情報部門總裁庫申表示，鑑於非所有網路都能透過遠端進行監控，例如五角大廈與盟邦部分網路並未與外部連接，在無法即時存取狀況下，必須派員至現場才能展開搜索並排除威脅；JCHK擁有緊湊外型優勢，還具備優異儲存空間與分析速度，搭載人工智慧（AI）技術，能讓CYBERCOM旗下防禦團隊迅速應對入侵事件。

先前在五角大廈「國防創新小組」（DIU）居中協調下，Parsons與CYBERCOM已簽署低速初始生產（LRIP）合約，將為高優先級別第一線部隊提供數十套JCHK，後續雙方在2月簽訂價值5億美元（約新臺幣161億元）、為期3年全速量產（FRP）協議，預計今年底前交付74套。

報導並指出，除網路司令部外，美國其他政府機構亦對該系統展現興趣，未來不排除擴大至跨部門使用，形成統一的網路防禦平台。

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