66架F-16V BLK70戰機特別預算2472億元 已向美支付金額曝光

我國向美採購66架F-16V BLK70戰機，首架機預計今年9月飛抵台灣。（取自美商洛馬官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國以特別預算2472億2800萬元，向美國採購66架F-16V BLK70型戰機，特別預算的期程是到115年度結束為止，但首架戰機要延至今年9月才會飛抵台灣，國防部長顧立雄也說，目前尚無法精確估算今年交機架數。

軍政人士今天指出，有可能在今年年底以前，交機丶飛抵台灣的架數約為12架左右，全數交機的時程可能會落到明年的第二季至第三季之間。

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至於我國已經支付了多少款項給美方？國防部戰規司長黃文啟中將在今年3月23日在立院答詢時表示，目前已付1490億元。

審計部一直緊盯著「新式戰機採購特別預算」的執行與支付款項進度，定期會提出財務審計報告，根據審計部在今年3月26日提出丶結算到去年年底（114年度第4季）的資料顯示，全部歲出預算數 2472 億餘元，由國防部所屬執行，辦理武器裝備採購整備 1 項工作計畫。截至 114 年度第 4 季止，累計實現數 1434 億餘元，占累計分配預算數 2073 億餘元之 69.18％。

黃文啟在立院答詢所指的1490億元，則是國防部結算到3月下旬的數字，與審計部數字的差距，代表著國防部自去年年底至今年的3月下旬之間，相當謹慎的拿捏著美方產線及交機進度，在這三個月間交付了56億元台幣的款項。

軍政人士今天指出，我方會依據生產進度丶測試及交機的進度節點，依約支付F-16V BLK70型戰機的款項，特別預算應支付的額度還有約982億元尚待支付。

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