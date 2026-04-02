美全面中止「舊時代」無人艇項目 新無人艇力拼2027量產

圖為無人艦第一分隊（USVDIV-1）的中型無人水面艦「海獵號」（Sea Hunter）。（美國海軍官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍2016年起便啟動無人艇計畫，但多年來未能量產、整合進現役艦隊，為加速無人艦戰力部署，美國海軍正調整採購策略，將重心由傳統開發流程轉向「先測試、後量產」模式，推動中型無人水面艦（MUSV）計畫快速成軍，顯示其無人作戰體系建設進入加速階段。

軍聞網站「Defense News」報導，美國海軍3月26日啟動中型無人水面艦艇（MUSV）系統系列計劃，並開始招標採購特定類型的艦艇，將納入「黃金艦隊」戰略架構。此次招標將於4月17日截止，重點評估企業商業與製造能力，而非長期原型開發。入選廠商須在本財政年度內完成海上測試，通過後即可進入量產或租賃階段，並獲得固定價格合約。

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報導指出，該計畫強調「快速部署」與「實戰導向」，海軍將跳過傳統冗長開發流程，直接以測試驗證能力後推進量產，首批量產型艦艇預計於2027財年交付。

此外，美軍同步調整既有無人艦計畫，終止原本針對單一任務設計的MASC（模組化攻擊水面載具），轉而整合至需求更廣泛的MUSV體系，以因應多元作戰任務。

報導並指出，MUSV該計畫於2025年底公布，內容包括建造新型大型水面作戰艦，以及擴編無人艦隊，以強化未來海上作戰能力。

在預算方面，美國國會已編列近50億美元支持海軍無人系統發展，其中21億美元專用於中型無人水面艦，顯示其在未來艦隊結構中的關鍵地位。

另一方面，海軍部長費蘭表示，將引入商業投資概念，督促並鼓勵那些能夠符合需求速度交付裝備的公司。

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