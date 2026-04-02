共軍鴨霸廣播意圖驅離美台軍機 我軍霸氣回嗆：請勿干擾行動！

共軍鴨霸廣播驅離美台軍機。示意圖。（國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕即便正值清明連假前夕，中共解放軍對我國周邊空域的侵擾依舊未曾停歇，甚至變本加厲地試圖驅逐美、台軍機。長期監控空域動態的「Taiwan ADIZ」粉絲專頁記錄到，共機在台灣西南空域及巴士海峽一帶，不僅對美國海軍軍機叫囂，更妄圖干擾我國空軍演訓。我國飛行員隨即以強硬姿態回擊，要求共軍停止干擾，展現保家衛國的堅定決心。

根據「Taiwan ADIZ」記錄的廣播音檔，1日下午14時許，一架美國海軍軍機在國際空域正常航行時，共軍竟透過無線電發出驅離警告。美軍飛行員隨即冷靜回應，強調其正於國際空域執行任務，並全程遵守「適當顧及」（due regard）之規定。

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然而共軍氣焰囂張，隨後在16時28分左右，再度於無線電中大聲叫囂：「我是中國人民解放軍空軍，請立即離開，請立即離開！」 這種將國際空域視為其內海的鴨霸行徑，已嚴重衝擊區域安全秩序。

面對共軍的騷擾，我國空軍飛行員展現高度專業與氣魄。下午16時59分，當共機試圖干擾我軍演訓時，我方飛行員立即以中英文雙語嚴正宣告：「我是中華民國軍事航空器，正在空域執行例行訓練，請不要干擾我的行動！」 語氣堅定有力，絲毫不給共軍任何挑釁空間。

「Taiwan ADIZ」粉專記錄人員指出，近期共機在巴士海峽一帶的廣播頻次有明顯增加趨勢，且對象不再僅限於我國軍機，連正常航經國際空域的美軍航機也成為騷擾目標。

「Taiwan ADIZ」粉專分析，屏東、恆春一帶緊鄰戰略要衝巴士海峽，共機此舉顯然是為了測試美、台雙方的反應底線，並試圖常態化其在該空域的干預能力。但國軍對於進入我防空識別區（ADIZ）之不明機艦，均能透過廣播及監控嚴密掌握。

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