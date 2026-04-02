日本正式定名「25式陸基反艦飛彈」！射程達1000公里、可打海陸目標

日本陸自在熊本部署「25式陸基反艦飛彈」，象徵自衛隊正式具備「反擊能力」。圖為該型飛彈近日在熊本亮相。 （美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本陸上自衛隊3月31日宣布，將新部署的長程飛彈系統正式命名為「25式」。此一命名代表相關裝備已完成測試並納入正式編制。該系統射程可達約1000公里，並具備攻擊海上與陸上目標的能力。

由「12式改良型」升級 射程提升至約1000公里

根據《Naval News》與日媒報導，此次定名的「25式陸基反艦飛彈」（25SSM），為既有「12式反艦飛彈」的延伸改良型。相較原先約200公里射程，新型飛彈射程提升至約1000公里。該型飛彈原以海岸防禦為主，報導指出其也具備對陸上目標的打擊能力。

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此次一併定名的還包括「25式極音速滑翔彈」（25HGP），即原「島嶼防衛用極音速滑翔彈」（HVGP）。該系統以高速飛行與不規則軌跡為特徵，提升攔截難度。首批系統已部署於靜岡縣富士駐屯地，後續將依計畫擴大配置。

日本防衛省規劃，未來將推動「25式反艦飛彈」的艦射與空射型整合測試，預計於2027財年展開，搭載於海上自衛隊艦艇及航空自衛隊戰機。整體部署將形成涵蓋陸基、海基與空基的多層運用架構。

日本防衛當局表示，相關系統部署是因應周邊安全環境變化所採取的措施，並屬於「反擊能力」建構的一環。過去日本長期以飛彈防禦為主，此次定名與部署顯示其作戰能力正向距外打擊方向發展。

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