中國測試L30無人艇蜂群 可自動包圍目標、限制航行空間

中國L30無人艇蜂群演練。報導指出，該系統可在無人操作下協同執行巡邏與攔截任務，並透過AI自動分配位置以縮小包圍範圍，限制目標船隻的航行空間。（圖取自中國央視）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近期公開一場L30無人艇蜂群演練。報導指出，多艘無人艇可在無人操作下協同移動並包圍目標。系統透過雷達與光學設備持續監控，並限制目標航行空間。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，這項於3月25日在廣東珠海外海進行的演習，展示了多艘L30無人艇在同一任務中協同行動。報導指出，這些無人艇在任務啟動後，可依指令進入指定海域，各自航行並維持編隊運作，同時透過雷達與光學設備持續監控周邊海面。當系統偵測到目標後，多艘艇會從不同方向移動，逐步縮小攔截圈，以限制目標航行空間。

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報導指出，這類系統採用中央下達任務、各單位自行運作的模式，操作員無需逐一操控每艘船隻。各艇可依環境與目標位置調整速度與方向，同時維持整體協同。報導指出，類似系統正朝向多單位協同與降低人力操作發展，透過多單位聯網，提升在大範圍海域中的巡邏效率。

小型化低特徵 具備受控接觸設計

L30無人艇長約7.5公尺，最高航速約35節（約時速65公里），續航距離超過約550公里。報導指出，其體型較小且雷達特徵較低，可降低被偵測機率，並可長時間在海上執行巡邏與監控任務。此外，該系統設計包含在必要時進行受控接觸，以協助攔截或限制目標行動。其作戰概念強調多單位協同運作，即使部分單位退出任務，其他無人艇仍可重新編隊維持運作。

報導指出，類似的無人水面系統正與空中及水下平台結合。相關配置可提供持續監控、追蹤與任務分配等功能，並提供更完整的應對能力。分析指出，這類無人蜂群技術的發展，旨在補充傳統大型艦艇的運用，提升在複雜海域中的監測與反應效率。

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