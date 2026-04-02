猛虎出閘！阿帕契「虎斑迷彩」首曝光 台中民眾搶看

AH-64E阿帕契攻擊直升機最新彩繪圖裝亮相， 今天試航逢甲大學。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機最新彩繪圖裝亮相，以全新「猛虎」造型的「三色虎斑迷彩」彩繪，機腹下方並繪有慶祝陸軍司令部成立80周年部慶的標誌，將於本週六日於逢甲大學舉辦的全民國防活動中亮相，今天率先在UH60M黑鷹彩繪機引導下，阿帕契攻擊直升機成功試航逢大，最新彩繪塗裝率先亮相。

陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機新彩繪塗裝，以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，機身則有綠、黑相間的虎斑彩繪，展現阿帕契攻擊直升機的強大氣勢。

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軍事專家紀東昀指出，軍方這次展演是受「2026台灣國際模型公開賽台中威逸暨科幻盃聯賽」與逢甲大學邀請舉行配合全民國防教育宣導，陸軍於4月4日及5日早上7點鐘至下午3點半，UH60M黑鷹彩繪機及AH-64E阿帕契攻擊直升機彩繪機將飛到逢大操場展示，這也是阿帕契是第一次出現在台中。

UH60M黑鷹彩繪機引導試航逢大。（記者蔡淑媛攝）

紀東昀表示，AH-64E阿帕契攻擊直升機是美軍現役的裝備，搭配旋翼頂端的毫米波雷達，有如神盾系統一般，可接戰16個目標，滿載可以攜帶16枚的毫米波地獄火反戰車飛彈，是反登陸作戰的利器。

彩繪機部分，阿帕契攻擊直升機曾經彩繪，為配合這一次的展示，上月重新彩繪，更加生動，繪上鯊魚嘴巴、虎斑機身、機腹漆上國旗，這一次展示有兩架，一架是預備機，另一架是今天試飛的彩繪機，這是第一次的亮相，機會非常的難得。

紀東昀說，美國目前所有的阿帕契攻擊直升機之前的型號ABCD皆已除役，AH-64E阿帕契攻擊直升機是目前全世界最先進的型號，採用AK型號，主要是攻擊反戰車，對地面目標進攻擊，它是雙座機，前座射手，負責攻擊任務，後座是飛行員，負責控制飛行。

另外UH60M黑鷹直升機一般多用於運輸直升機，此型號也是美軍現役的運輸直升機，也是最新的型號，未來陸軍準備跟美國採購35架。

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