愛國者飛彈卡在「這零件」！美軍7年擬3倍擴產解瓶頸

愛國者三型（PAC-3）飛彈於測試中發射。飛彈前端搭載由波音公司生產的導引裝置，該組件透過主動雷達進行末端制導，是確保飛彈能精準執行「碰撞殺傷」（Hit-to-Kill）的核心技術關鍵。（圖：美國陸軍）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方長期面臨愛國者三型飛彈（PAC-3）產能受限的難題，核心原因在於負責鎖定目標的關鍵「導引頭」（Seeker）供不應求。五角大廈與波音公司近日簽署先行協議，計畫在7年內將此零件產量提升3倍。報導指出，此舉顯示美軍正加速排除彈藥供應鏈瓶頸，並提升關鍵零件產能。

根據軍事媒體《Breaking Defense》報導，在愛國者三型飛彈的製造鏈中，由波音負責生產的導引裝置是確保攔截精度的核心組件。然而，因其生產工藝複雜，長期以來這項零件的產能，直接制約了整枚飛彈的總交付數量。過去五角大廈在採購時，面臨空有彈體、卻苦等導引頭的窘境。此次與波音的先行協議，目標即是解決此項供應鏈卡點。

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此次協議的另一項看點，在於美軍採購模式的變革。根據美軍採購主管達菲（Michael Duffey）指出，國防部一改以往僅與主承包商議價的慣例，直接與波音等關鍵零件供應商簽訂生產協議。這項採購轉型目的在於縮短供應鏈環節，透過與供應商直簽，直接提升產能效率。

美軍加速彈藥庫存與供應鏈擴張

這項協議並非單一案例。根據五角大廈公告，自2026年初以來，已密集針對多款關鍵彈藥展開產能擴張。其中，終端高空區域防禦飛彈（THAAD，俗稱「薩德」）的年產量目標從96枚大幅擴增至400枚，同時透過RTX公司提升戰斧巡弋飛彈與AMRAAM空對空飛彈的生產規模，並加速精準打擊飛彈（PrSM）的產線投產。

報導指出，美國國防部近期已針對多項彈藥展開擴產，涵蓋防空與打擊系統相關組件，並伴隨大規模基礎設施投資。例如波音投入超過2億美元擴建產線，航太科技巨頭Honeywell也投入5億美元優化導航與電子戰系統組件，顯示美軍正透過供應鏈的全鏈條整合，加速彈藥產能交付。

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