漢光42號電腦兵推4/11-24舉行 藉14天13夜訓練「高戰備」能力

國防部作計室聯合作戰處處長董冀星少將。（記者塗建榮攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（2）日宣布，國軍「漢光42號」電腦兵推將於本月11日至24日舉行，共進行14天13夜的兵棋對抗演練，以達防衛作戰所須「高戰備」能力的目標。作計室聯合作戰處處長董冀星表示，本次電腦兵推也會將美伊戰爭、美國對委內瑞拉行動等納入演習想定設計，規劃國軍應如何應處。

國防部今日召開「國軍『漢光42號』電腦輔助指揮所演習規劃暨『115 年度總預算未通過對國防之影響』記者會」 。

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作計室聯合作戰處處長董冀星說明，國軍「漢光42號」電腦輔助指揮所演習排定於4月11至24日期間，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，誘導三軍作戰層級以上指揮所，進行14天13夜兵棋對抗演練，磨練指揮官作戰指導、用兵決策與參謀判斷、計畫作為能力，以達防衛作戰所須「高戰備」能力的目標。

董冀星表示，演習依敵情威脅與近期國際軍事行動模式設計想定，規劃共軍執行灰色地帶襲擾、由演轉戰至武力犯台；國軍區分「狀況應處及備戰部署」、「戰力防護及保存」、「聯合反登陸、濱海打擊及灘岸戰鬥」、「縱深防禦及持久作戰」等作戰階段，演練防衛作戰各項軍事行動。

訓練要項部分，董冀星指出，將奠基於漢光41號演習所獲經驗，及對應敵情威脅與可能行動，並依115年聯合作戰計畫修訂要項及近期演習整備工作指導，為強化備戰整備、指管機制、聯合關鍵行動及部隊部署、調動等兵棋對抗演練。重點驗證課題包含「指揮機制作戰持續力」、「軍事行動授權」、「多重指管備援手段」、「跨區兵力部署」、「聯合火力協調機制韌性」、「預想殲敵區阻絕與火力整合」、「機動後勤支援作戰行動」、「全社會防衛韌性」等。

董冀星說明，這次電腦兵推也會將美伊戰爭、美國對委內瑞拉行動等納入演習想定設計，規劃國軍應如何應處，並以早期預警、即時應處為核心，延續發展聯合情監偵的重要性，其餘還有反制電磁干擾、無人機，以及重要軍事設施韌性防衛等，都在這次演習的想定設計中，會藉演習充分驗證。

另外，對於今日記者會宣布的漢光42號電腦兵推時間與日前總統府召開全社會防衛韌性委員會時公布的時間不同，全動署物力動員處副處長鄭吉良說明，整個漢光演習電腦兵推是配合中央聯合應變中心開設，既然是配合中央開設，兩方都會有所協調，中央聯合應變中心的開設也會於11日至24日實施演練。

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