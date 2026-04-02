飛彈太貴打不起？空巴測試「無人機打無人機」 攔截成本大降

空中巴士「Bird of Prey」截擊無人機首度進行實彈演示，在德國演習場發射微型飛彈擊中模擬的自殺式目標。（圖取自空中巴士）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對廉價自殺式無人機大量襲擊、傳統防空飛彈成本過高的問題，歐洲航太巨頭空中巴士（Airbus）近日成功測試一款可「用無人機攔截無人機」的新系統。這款名為「Bird of Prey」（意為掠食鳥類）的截擊機，主打具備可回收重複使用的特性，並已在模擬戰場中首度發射飛彈擊中目標，目標是大幅降低反制成本。

根據軍事媒體《Defense News》報導，這項測試於德國北部軍事演習場完成。這款名為「Bird of Prey」（意為掠食鳥類）的截擊無人機具備自主搜索、偵測與分類能力，能在鎖定中型自殺式無人機後，發射特製的「Mark 1」飛彈執行攔截任務。

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烏克蘭與中東戰場揭露了一個現實：如伊朗製「見證者」（Shahed）等自殺式無人機，單架成本僅需數萬美元，但西方軍隊往往被迫動用數百萬美元的高階防空飛彈進行攔截。空巴國防與太空部門執行長修爾霍恩（Mike Schoellhorn）表示，對付自殺式無人機是目前最急迫的戰術優先事項，這套新系統正好填補了這種不對稱戰爭中的能力缺口。

為了追求極致成本效益，這款系統搭載了國防新創公司Frankenburg Technologies研發的「Mark 1」 飛彈。這款飛彈重量不到2公斤、長度僅65公分，被描述為目前最輕量級的導引攔截彈之一。儘管體積嬌小，它卻具備「射後不理」功能，有效射程達1.5公里。

Airbus & Frankenburg: Mark I missile engages kamikaze drone in first airborne intercept



Frankenburg’s Mark I guided interceptor missile has been successfully integrated for air-to-air launch with @AirbusDefence Bird of Prey uncrewed interceptor drone.



In a live demonstration,… pic.twitter.com/L6pmjxssJO — Frankenburg Technologies （@FrankenburgTech） March 30, 2026

廠商指出，這款截擊無人機具備「重複使用」特性，單架飛機在未來實戰版本中預計可攜帶多達8枚微型飛彈。這種模式能讓大規模攔截在經濟上變得可行，單次攔截成本預計將呈現「數量級的下降」。

空巴表示，「Bird of Prey」系統未來將納入北約（NATO）的綜合空防體系。研發團隊計畫在2026年進行更多實彈測試，目標是讓這類低成本攔截方案進入大規模量產，以反制未來可能的群集式無人機威脅。

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