美陸軍斥283億購M1新型砲彈 多用途可編程一次取代4種砲彈

美軍M1艾布蘭戰車實彈射擊。（圖：美國陸軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍近期以8.849億美元（約新台幣283.1億元）合約，大量採購M1147型120公厘多用途可編程砲彈，可實現空爆、延時和定點引爆三種模式，將作為M1戰車未來標準彈藥，整合多種但要簡化後勤負擔。

軍聞網站「Army Recognition」報導，M1147砲彈由諾格生產，可透過射控系統調整引信模式，具備空爆、延時和定點引爆三種功能，能依戰場需求即時切換，用於對付步兵、反戰車飛彈小組、碉堡及輕裝甲目標。

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報導指出，該彈藥於2024年底進入群速量產，整合過去4種不同用途砲彈功能，並強化對加固建築與反戰車飛彈部隊的打擊能力，最遠可在2000公尺距離內壓制威脅，特別適用於城市戰與複合戰場環境。

此外，M1147的導入亦具重要後勤意義。透過以單一彈種取代多型舊式彈藥，可簡化補給、儲存與訓練流程，提升整體戰備效率與彈藥運用彈性。

在採購規模方面，該合約將持續至2031年，並涵蓋對外軍售需求。其中波蘭已採購7萬發、羅馬尼亞採購約6000發，以色列也發出了採購通知，顯示其已成為艾布蘭戰車體系的核心彈藥。

分析指出，隨著戰場由傳統裝甲對決轉向城市與混合戰環境，戰車任務已不僅限於反裝甲作戰，而是需快速應對多樣目標；M1147的量產，反映美軍正強化戰車在「近距複雜戰場」中的生存與壓制能力，提升整體聯合作戰效能。

美軍新一代M1147先進多用途彈藥，可供M1艾布蘭主力戰車使用。（圖：美國陸軍）

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