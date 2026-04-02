不開戰也能影響台灣？專家：中國可仿荷姆茲模式干擾航運

專家警告，北京若針對台海採取「荷姆茲模式」的經濟施壓，僅需透過劃定禁航區或宣示管控主張，就足以讓航運保險退場，使台海航道實質遭受封鎖，進而癱瘓全球晶片供應鏈。（歐新社資料照）



〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗透過在荷姆茲海峽的軍事施壓，迫使保險公司拒絕為過往船隻提供戰險保障，使該航道運作受到影響。美國史丹福大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann）在《金融時報》撰文分析，此舉為北京提供了一套可複製的戰略劇本。中國若針對台灣海峽採取類似的經濟壓力手段，將使美國面臨北京對台灣貿易影響力擴大，或冒險升級為全面經濟戰的兩難。

文中分析，伊朗並不需要擊沉油輪，僅需數次飛彈與無人機襲擊，就能讓商業保險退出市場，導致該航道運作受到影響。傅立門指出，北京若採取類似策略，無需發動全面戰爭，僅需單方面宣示對台海的管控主張，或在周邊劃定禁航區，就足以讓私人航運公司因高昂的戰爭風險與保險拒賠，被迫主動避開台海周邊水域與空域。

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文中指出，一旦民間商船因風險撤出，美國將被迫面對一項選擇，即接受北京對台灣貿易影響力擴大的情境，或強行突破封鎖。

晶片供應鏈斷鏈的全球連鎖反應

傅立門強調，全球超過90%的先進晶片，若台海爆發危機，全球科技業將面臨前所未有的半導體供應衝擊。他指出，亞利桑那州的台積電廠房無法在短時間內彌補台灣產能的損失。

傅立門預警，若台海遭封鎖，台灣不僅可能面臨工業用電配給，甚至可能因被切斷補給而被迫削減晶片出口，以換取國際社會的救援。他認為，這可能導致全球電子與汽車產業供應鏈運作受到影響，並可能對美國科技股市場造成嚴重的金融傳染效應。

傅立門在文中指出，北京的戰略算計，寄望於美國無法長期承受高昂的全球經濟代價而最終讓步。他提到，中國正持續大規模累積石油、晶片與糧食等大宗物資，建立大量戰略儲備以因應長期壓力。

傅立門建議美方及其盟友不能僅是臨時應對。他主張華府需建立聯合儲備機制、預置危機物流體系，並在和平時期進行壓力測試。傅立門強調，任何針對台海危機的預案，首要任務應是如何管理全球經濟衝擊，而非等到危機發生時才試圖拆解供應鏈。

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