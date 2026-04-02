多次參與救災丶協助緊急救護 朱河銘士官長榮獲「十大生命救援獎」

國防部後備指揮部南部地區後備指揮部朱河銘士官長（右）憑藉歷次參與救災任務，以及協助民眾緊急救護的優異表現，成為唯一一位軍職獲獎人。（圖：後備指揮部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕憑藉歷次參與救災任務，以及協助民眾緊急救護的優異表現，現任南部地區後備指揮部朱河銘士官長，成為第一屆「《珍愛生命線》十大生命救援獎」唯一一位軍職獲獎人，賴清德總統1日接見獲獎人，肯定生命線夥伴們是國家推動心理健康政策不可或缺的重要夥伴，也是政府與民間協力的最佳典範。



由社團法人國際生命線臺灣總會舉辦的第一屆「《珍愛生命線》十大生命救援獎」，日前公布得獎名單，賴清德總統昨在總統府接見獲獎人致詞時表示，首先向榮獲「《珍愛生命線》十大生命救援獎」的得獎人，致上最深敬意與感謝，並肯定其積極助人、投入生命守護與救援工作的付出，由於他們在緊要關頭的堅持與投入，讓許多人在最脆弱的時刻，得以被溫暖接住，也讓社會更安心、更有保障。展望未來，政府將繼續與生命線攜手合作，完善國家心理支持體系，確保每位需要協助的民眾，都能在關鍵時刻獲得陪伴與希望。

請繼續往下閱讀...

朱河銘曾任中部地區後備指揮部醫行室士官長及南部地區後備指揮部醫行室士官長等職，具有初級丶中級與專業級救護技術員資格，目前為高階專業戰傷救護員。（圖：後備指揮部提供）

朱河銘曾任陸軍四支部衛生營分組長丶陸軍四支部衛生營士督長丶中部地區後備指揮部醫行室士官長及南部地區後備指揮部醫行室士官長等職，具有初級丶中級與專業級救護技術員資格，目前為高階專業戰傷救護員。

朱河銘士官長曾參與多次災害救援任務，他說印象最深刻的，就是民國105年「美濃地震」，導致臺南維冠大樓倒塌，造成民眾大量傷亡，當下奉命前往現場執行傷患搶救及後送作業，時任臺南市長的賴清德總統，全程坐鎮指揮，使受災民眾在地方政府及國軍相互配合下，迅速完成災後復原，讓百姓生活回歸正軌，也正因這次的救災任務，讓他深刻體認到軍民整合的重要性。

朱士官長表示，後備指揮部積極執行「軍隊動員」、「軍民整合」及「民事協調」三大核心工作，並在年度全社會防衛韌性演習中，逐一驗證相關機制，以達到全民防衛、共同守護家園的目標。他期許自己以實際行動推廣救護理念，繼續秉持「視病猶親」的服務精神，落實「自救互救」理念於各項防災、救災工作之中，將個人微小的能量發揮最大的效用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法