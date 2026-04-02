最神祕737現身！美軍RAT55支援阿提米絲2號發射任務

美軍NT-43A雷達測試機（RAT55）機鼻與機尾各加裝了巨大的雷達罩，能在空中測量飛機是否容易被雷達發現，並驗證匿蹤塗層。該機已確定轉轉換任務，開始支援NASA太空發射收集數據。（圖取自美國空軍網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕被外界稱為最神祕的美國空軍測試飛機「RAT55」傳出改變任務角色。這架原本專門在空中測試軍機匿蹤能力的波音737改裝機，首度支援美國航太總署（NASA）1日的「阿提米絲2號」太空任務。空軍官員表示，這架飛機在火箭發射期間收集相關數據，展開全新的任務階段。

根據軍事網站《戰區》（The War Zone）報導，這架正式型號為NT-43A的雷達測試機，被視為神祕的波音737改裝機。該機通常部署於內華達州托諾帕測試場（TTR），長期隱藏在高度保密的軍事設施中，極少公開露面。該機外型最顯著的特徵，是機鼻與機尾各加裝了巨大的雷達罩。這些設備能從各個角度，在空中測量其他飛機是否容易被雷達發現，藉此驗證軍機的匿蹤塗層與設計。

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美國空軍發言人向媒體表示，在支援空軍多年後，NT-43A正準備過渡到新的任務階段。報導指出，該機在NASA的「阿提米絲2號」（Artemis II）發射任務中收集數據。針對該機未來的具體用途，空軍目前並未提供進一步的細節，NASA也尚未說明是否對該機有後續規劃。這架飛機機齡已超過50年，是波音737-200客機的軍用改裝版，也是目前全球僅存的少數初代737之一。

報導指出，隨著NT-43A開始支援太空發射與回收作業，該機未來可能執行更多與匿蹤無關的測試任務。這架長期被視為「幽靈」的測試機開始參與公開任務，也讓外界關注美軍是否已在規劃相關的接班機種。

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