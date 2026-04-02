美軍狂射850枚戰斧 專家警告：印太部署受影響 台海受關注

美軍於「史詩之狂行動」中大量發射戰斧巡弋飛彈。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在伊朗戰事中大量使用戰斧巡弋飛彈，引發外界關注庫存消耗。專家指出，飛彈庫存下降與補充速度，牽動美國在印太等其他地區的軍事準備。分析認為，此現象可能影響美國在台海與西太平洋的嚇阻能力。

美軍於「史詩狂怒行動」中大量發射戰斧巡弋飛彈。圖為伯克級飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）發射戰斧飛彈的畫面。專家警告，這類劇烈消耗恐牽動美軍在印太地區的戰略部署。（圖取自美國海軍／路透）

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）評估，在美以聯手打擊伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）首月，美軍已發射至少850枚戰斧長程巡弋飛彈（Tomahawk）。CSIS專家坎西安（Mark Cancian）指出，這項消耗量已遠超美軍在過去衝突中的使用規模。雖然美國國防部未公布確切數字，但分析估計目前美軍戰斧飛彈庫存剩餘約3000枚。

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庫存消耗外溢 台海情境受關注

坎西安向《軍事時報》（Military Times）表示，五角大廈內部的擔憂聚焦於庫存消耗將影響美國在西太平洋等戰區的應對能力。他指出，戰斧飛彈射程達1600公里，能讓美軍在較遠距離外發動攻擊，而新型的反艦版本更能直接打擊水面艦艇。坎西恩指出，相關武器在應對中國、特別是台灣情境時具有重要作用，庫存下降可能影響區域嚇阻能力。

隨著聯軍逐步削弱伊朗防空系統，美軍已開始調整武器使用比例。報導指出，一枚戰斧飛彈造價約350萬美元（約1.12億台幣），而聯合直接攻擊彈藥（JDAM）套件成本僅約8萬美元（約256萬台幣），且具備同等破壞力。坎西安指出，在取得制空權後，美軍轉而使用射程較短但更便宜的JDAM，藉此延長作戰持續力，避免高昂的長程飛彈庫存過快見底。

針對軍備補充問題，專家評估美國國防部需耗費大量時間才能補足缺口。坎西恩預估，以目前的國防工業生產速度，要補回已消耗的850至1000枚戰斧飛彈，大約需要2到3年的時間。分析指出，儘管美軍具備足夠彈藥因應當前戰事，但如何在維持戰局的同時，兼顧全球戰略儲備與軍工產能，將是下一階段的考驗。

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