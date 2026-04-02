強化空中防禦！瑞典將斥資293億購買防空系統

瑞典國防部長楊森表示，將採購價值87億克朗的防空和反無人機系統。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典國防部長楊森（Pal Jonson）今（2）日表示，瑞典將從紳寶（Saab）和英國貝宜系統（BAE Systems）等企業，採購價值87億瑞典克朗（約台幣293.2億元）的防空和反無人機系統。

根據《路透》報導，楊森在1份聲明中表示，投資防空能力比以往任何時候都更加重要，抵禦空中威脅是政府首要任務，瑞典將達成更多協議以加強國防。

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瑞典此次採購將包括反無人機系統Gute II。它是1種雷達和火砲系統，可安裝在車輛上。該系統旨在保護軍事單位、核電廠和鐵路樞紐等關鍵基礎設施。

瑞典也將購買彈藥和車輛，包括從芬蘭國防公司Sisu採購步兵機動車輛。sisu在芬蘭語中代表堅韌與毅力。

楊森指出，交付工作將於2027年和2028年進行。

另外瑞典與大多數國家一樣，在俄羅斯入侵烏克蘭後加緊加強國防。預計瑞典2026年軍費將佔GDP的2.8%，到2030年將升至3.5%。

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