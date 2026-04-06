直擊海巡快速執法！臨時陣地10分鐘內開設 放飛無人機蒐錄

海巡開設臨時陣地，於旋翼式無人機起飛前，進行各項檢查與測試。（記者李惠洲攝）

〔記者吳哲宇／高雄報導〕俄烏戰爭爆發以來，政府各單位皆意識到無人機運用潛力及重要性，其中，海巡署居然是自2018年起，就採購無人機運用在查緝走私、偷渡和救難等任務上。岸上海巡隊員開著一輛小貨車至海岸，最快就能在10分鐘內開設操縱中心，放飛無人機對海岸進行地毯式搜索。

海巡署日前向媒體演示如何開設臨時陣地，當海巡接到任務需要放飛無人機時，海巡弟兄便駕駛1輛由小貨車改造而來的無人機中控中心，前往海濱某地開設臨時陣地；掀頂式貨車開啟後，海巡隊員設置監控、操縱設備，並架設圖像回傳與訊號回傳天線，隨後組裝無人機，便能開始放飛。

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海巡南部分署士官長胡登耀表示，開設臨時陣地最快10分鐘內就能完成，但一般狀況下，會依照航空規定依序檢查無人機設備各項是否符合安全規定，以及是否能正常運作，全套流程走完需要20到40分鐘。

無人機控制中心皆包含圖像回傳裝置及操控裝置。（記者李惠洲攝）

胡登耀表示，岸際單位好發的勤務時段，以漁船來說是凌晨5點的日出之時以及下午3點左右，也就是漁船出進港的時段，海巡會利用資訊系統統計漁船作業的海域，再派遣無人機前去巡查；以往沒有無人機時，只能透過守望哨運用高倍望遠劑或攝影機初步偵蒐，甚至無法看清，還要回報派遣巡防艇前去查看，現在有了無人機後是非常方便，能省去不少人力作業時間。

海巡也正朝「人人都是飛操手」目標前進，從隊員到分隊長都能考取無人機證照。以南部分署為例，目前該分署有11位隊員能操作單旋翼無人機，而較為簡單的多旋翼無人機，至年底前預估會有40位隊員能操作。

海巡指出，目前依據民航局針對無人機證照採重量分級制度，隊員使用現役25公斤級無人機，需要約6個月至1年的考照時程，考取多種級距、用途的證照。分署內亦設置1比1完整模擬民航局考照場地供隊員練習，隊員經過各考試項目演練後，即具備考照能力，前往試場基本都能一次通過。

海巡於署內營區設置模擬民航局正式無人機考照場地，供隊員訓練學習。（記者吳哲宇攝）

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