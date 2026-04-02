美國卡彈藥！法國發展「海馬士級」火箭系統受限 德國也碰壁

法國提出的「Foudre」高機動火箭系統原型，主打中長程精準打擊能力，但目前仍面臨無法整合美製關鍵彈藥的限制，影響其部署與外銷潛力。（圖取自Turgis Gaillard 官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國正推動新一代火箭砲系統發展，作為現役多管火箭戰力的替代方案。不過，外媒報導指出，美方尚未授權該系統使用其主力精準彈藥，使相關計畫在部署與外銷上面臨限制，也引發對盟友間武器整合的關注。

法國提供的LRU多管火箭系統在烏克蘭戰場執行任務後畫面，顯示該系統已投入實戰運用，但其彈藥整合仍高度依賴美製體系，凸顯後續發展限制。（圖取自Telegram）

根據《Euractiv》報導，法國目前規劃發展的新型火箭系統，包括由MBDA與賽峰（Safran）合作提出的「Thundart」，以及Turgis Gaillard開發的「Foudre」。其中，Foudre在外型與概念上與美國「海馬士」（HIMARS）相似，主打機動部署與中長程打擊能力。

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不過，美國官員證實，華府尚未批准法國系統整合其「導引多管火箭系統」（GMLRS）彈藥。這類彈藥是目前西方火箭砲的主力精準打擊武器，一旦無法整合，將影響該系統與盟軍之間的互通性，也可能降低其在國際市場的競爭力。

報導指出，火箭砲系統在烏克蘭戰場上的表現，是推動法國加速現代化的重要原因。分析顯示，美製「海馬士」與多管火箭系統（MLRS）的投入，迫使俄軍將後勤補給據點從前線約40公里後撤至80公里以外，顯示精準長程火力對戰場節奏具有明顯影響。

在此背景下，法國希望建立自主火力體系。以Foudre為例，其規劃可發射射程約75公里的導引火箭、150公里級飛彈，甚至最遠達300公里的彈道飛彈，性能接近美軍現行火箭武器體系。

儘管部分產業報告曾指出該系統具備整合美製彈藥的潛力，但在缺乏正式授權情況下，相關能力仍存在不確定性。

盟軍武器互通性成關鍵 歐洲方案面臨選擇

報導指出，類似情況並非法國單一案例。德國先前推動的EuroPULS火箭系統，也曾尋求整合美製彈藥，但同樣未獲批准。

分析認為，火箭系統若無法使用既有盟軍彈藥，將影響聯合作戰時的補給與調度效率，也可能迫使歐洲國家加速發展自有彈藥體系，以降低對外部供應的依賴。

目前法國國防採購部門已注意相關限制，並評估未來發展方向。不過，在技術整合與國際合作之間如何取得平衡，仍是後續觀察重點。

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