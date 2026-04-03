以色列前網安局長拜會國防部 建議台灣資安防護「由被動轉為主動」

國防部副部長徐斯儉（右）致贈紀念品，表達對以色列訪團的歡迎與重視。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕台灣與以色列交流密切，以色列國家網路安全局（Israel National Cyber Directorate, INCD）前局長Gabriel Portnoy本週在拜會國防部時，分享以色列推動「網路堡壘（Cyber Fortress）」等國家級資安防護經驗，透過整合人工智慧分析、大數據監測及跨部門協作機制，強化即時偵測與應處能力，並指出資安防護需由被動轉為主動，以提升整體防護效能。

Gabriel Portnoy本月1日拜會國防部，由國防部副部徐斯儉代表接見會晤，雙方就網路安全防護、關鍵基礎設施韌性及資安人才培育等議題交換意見，期盼透過專業交流，持續深化合作關係，共同提升應對新興威脅能力。

請繼續往下閱讀...

以色列國家網路安全局（INCD）前局長Gabriel Portnoy（左）本週在拜會國防部時，分享以色列推動「網路堡壘（Cyber Fortress）」等國家級資安防護經驗，透過整合人工智慧分析、大數據監測及跨部門協作機制，強化即時偵測與應處能力，並指出資安防護需由被動轉為主動，以提升整體防護效能。（圖：軍聞社提供）

徐斯儉表示，隨著全球資安威脅日益嚴峻，網路空間已成為現代戰場重要一環，國防部持續推動資通電軍建軍備戰，強化網路監偵與防護能量，並結合整體國防政策，提升聯合作戰與防衛韌性。此次邀請以色列資安專家來臺交流，對於深化雙方在資安領域的經驗分享與合作具有重要意義。

徐斯儉指出，以色列在網路安全領域具備豐富實務經驗，無論在國家級網路防禦體系建構、關鍵基礎設施防護或資安人才培育方面，均值得我方借鏡。透過本次交流，雙方就網路威脅趨勢、國家級資安架構及跨部門協同應變機制等面向進行深入討論，有助於強化我國整體資安防護能量。

徐斯儉進一步表示，國防部將持續依據「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，結合不對稱作戰思維與全社會防衛韌性，強化網路防護與關鍵基礎設施安全，並透過演訓驗證相關機制，確保在各類威脅情境下維持作戰與民生運作穩定。

國防部表示，未來將持續與理念相近國家深化資安領域交流合作，促進技術與經驗共享，並結合軍民整合機制，培育專業人才，全面提升國家網路安全防護與整體防衛韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法