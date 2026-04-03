Altius 600M/ISR 及700M 這三型無人機定位丶功能大不同

Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國民黨籍立委馬文君點名批評陸軍Altius 600M採購案，質疑尚未受到驗證、演訓表現普遍不足，國防部還要再採購後續機型，包括Altius 700M、Altius 600ISR無人機，陸軍對此曾說明，陸軍採購的無人機皆符合國軍的戰力需求，且無人機是高度迭代的彈藥、武器，未來國軍除了會針對無人機持續測試驗證外，也會依照國軍必要戰力需求，防衛作戰要求去做韌體、軟體的提升研改。

針對立委馬文君點名的 Anduril 公司 ALTIUS 系列無人機，這三型機型的主要定位皆為「空中發射影響系統」（Air-Launched Effects, ALE），具備由多種載具（如車輛、直升機或大型無人機）發射的能力，能組成蜂群執行任務。

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以下為各型號的功能、定位與性能詳情：

ALTIUS-600M （自殺攻擊型）

．定位：巡飛彈（Loitering Munition），即「自殺式無人機」。

．功能：主要用於精準打擊敵方裝甲目標、雷達站或高價值人員。

．性能： 總重：約 12-13 公斤。

彈頭重量：可攜帶約 1.3-3 公斤的彈頭（其重量為 Switchblade 300 的兩倍，威力更強）。

航程與續航：航程約 440 公里，續航時間可達 4 小時以上。

特色：具備「人在迴路」（Man-in-the-Loop）控制，可由操作員即時修正目標。

國防部計畫採購1554架ALTIUS-700M無人機，用於抵擋敵軍裝甲部隊。（取自安杜里爾網站）

ALTIUS-700M （重型反裝甲攻擊型）

．定位：大威力長程巡飛彈，專門針對「重型裝甲」與「防空系統」。

．功能：用於在視距外（NLOS）摧毀敵方主力戰車或加固工事。

．性能： 總重：約 30 公斤。 彈頭重量：可攜帶 14-15 公斤 的重型戰鬥部，威力與「地獄火」飛彈相當，能穿透現代戰車頂裝甲。

續航：滯空時間約 75 分鐘，航程可達 160 公里以上。

特色：體積較 600 系列大，能從更遠距離發射並提供毀滅性打擊。

國軍將採購超過2000架ALTIUS-700M、ALTIUS-600 ISR無人機。圖為ALTIUS-600型。（彭博檔案照）

ALTIUS-600ISR （偵察監控型）

．定位：情報、監視與偵察（ISR）專用無人機。

．功能：負責戰場搜索、目標標定、損害評估及電子戰（EW）干擾。

．性能： 感測器：配備高性能 EO/IR（紅外線/光學）鏡頭，提供即時高畫質影像。

協同作戰：通常先於 600M 或 700M 部署，負責尋找敵方目標並引導攻擊型機型進行打擊。

續航：擁有與 600M 相似的高續航力（4 小時以上），可在目標區長時間盤旋監視。

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