強化資安防護能量 資通電軍54.57億投入「通信專網頻寬服務」

國軍資通電軍指揮部目前進行各項強化資安防護的計畫，本週更以54億5700萬元經費，與中華電信簽下「通信專網頻寬服務案」，以強化網路監偵與防護能量，提升聯合作戰與防衛韌性。圖為國防部資通電軍指揮部2017年7月成立，由時任總統蔡英文揭牌。（資料照，軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕以色列國家網路安全局（INCD）前局長Gabriel Portnoy日前在拜會國防部時，分享以色列推動「網路堡壘（Cyber Fortress）」等國家級資安防護經驗，建議我國在資安防護作為上要由被動轉為主動，以提升整體防護效能，事實上，國軍資通電軍指揮部目前正在進行各項強化資安防護的計畫，本週更以54億5700萬元經費，與中華電信簽下「通信專網頻寬服務案」，以強化網路監偵與防護能量，提升聯合作戰與防衛韌性。

軍政人士今天指出，「通信專網頻寬服務案」簽約金額達到54億5700萬元，經費來源應是在強化國土安全韌性相關特別預算內支應。在這項總額5500億元的特別預算中，國防部主管金額約為1132億元，其中，「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫」有5案，總經費703億2998萬元。

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以色列國家網路安全局（INCD）前局長Gabriel Portnoy（左）日前在拜會國防部時，分享以色列推動「網路堡壘（Cyber Fortress）」等國家級資安防護經驗，建議我國在資安防護作為上要由被動轉為主動，以提升整體防護效能。（圖：軍聞社提供）

根據立法院預算評估中心先前對「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」的評析內容指出，這5案分別是：

．軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫：因應中共網路與電子戰攻擊，隨時可癱瘓我作戰指管機制，資通電軍指揮部規劃辦理通信骨幹與傳輸設備、戰術行動通信裝備、雲端與虛擬作業環境及資通安全與管理支援等4項子計畫，將租賃新式衛星、採購具加密且大頻寬之戰術行動通信、建立雲端環境並導入資安事件管理及自動回應技術，預計籌獲衛星終端設備等13項設備，總經費563億元。

．指管系統韌性及資安防護擴充計畫：海軍作戰中心戰時易遭摧毀，為強化備援及韌性，執行機動化及資安防護擴充，確保緊急狀況下仍可維持核心功能運作，規劃針對「聯成系統」執行軟、硬體研改、通信機執行升級，以擴大系統防護能力，總經費24億8751萬元。

．軍民共同圖像系統監偵能力計畫：鑑於新式地面部隊指管系統-臺灣戰術網路（TTN）未介接國軍各式指管系統及雷達，僅由任務部隊以人工方式回傳資訊；為快速提升系統監偵能力，陸軍司令部將辦理既有雷達系統整合及建立共同圖像平台，包括研改機動雷達軟體、租賃介接網路及籌購資訊安全防護設備等，總經費5億元。

．作戰區通資基礎設備（施）提升計畫：因現有商業偵照衛星及全球通訊、定位系統普及，且戰場透明度提高，部隊須更加重視隱蔽、掩蔽及訊跡管理，並建立更加靈活、快速的兵力分散與集中能力，陸軍司令部爰規劃辦理分散式指管備援通資設備籌建、烏坵地區長程微波系統建置及新增國軍分區網管中心等3項子計畫，規劃籌購機動伺服器等，總經費107億5802萬元。

．網傳作業設備補充計畫：為有效支援國軍骨幹站臺間光（電）纜管道佈放、維護及搶修作業，即時提供各級單位語音、資傳、視訊等服務，資通電軍指揮部規劃購置執行光纖（電纜）搶修及緊急光纖佈放業務相關設備，規劃採購光纖熔接設備31套及工程搶修設備21套，總經費2億8445萬元。

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