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強化資安防護能量 資通電軍54.57億投入「通信專網頻寬服務」

2026/04/03 13:11

國軍資通電軍指揮部目前進行各項強化資安防護的計畫，本週更以54億5700萬元經費，與中華電信簽下「通信專網頻寬服務案」，以強化網路監偵與防護能量，提升聯合作戰與防衛韌性。圖為國防部資通電軍指揮部2017年7月成立，由時任總統蔡英文揭牌。（資料照，軍聞社提供）國軍資通電軍指揮部目前進行各項強化資安防護的計畫，本週更以54億5700萬元經費，與中華電信簽下「通信專網頻寬服務案」，以強化網路監偵與防護能量，提升聯合作戰與防衛韌性。圖為國防部資通電軍指揮部2017年7月成立，由時任總統蔡英文揭牌。（資料照，軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕以色列國家網路安全局（INCD）前局長Gabriel Portnoy日前在拜會國防部時，分享以色列推動「網路堡壘（Cyber Fortress）」等國家級資安防護經驗，建議我國在資安防護作為上要由被動轉為主動，以提升整體防護效能，事實上，國軍資通電軍指揮部目前正在進行各項強化資安防護的計畫，本週更以54億5700萬元經費，與中華電信簽下通信專網頻寬服務案」，以強化網路監偵與防護能量，提升聯合作戰與防衛韌性。

軍政人士今天指出，通信專網頻寬服務案」簽約金額達到54億5700萬元，經費來源應是在強化國土安全韌性相關特別預算內支應。在這項總額5500億元的特別預算中，國防部主管金額約為1132億元，其中，「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫」有5案，總經費703億2998萬元。

以色列國家網路安全局（INCD）前局長Gabriel Portnoy（左）日前在拜會國防部時，分享以色列推動「網路堡壘（Cyber Fortress）」等國家級資安防護經驗，建議我國在資安防護作為上要由被動轉為主動，以提升整體防護效能。（圖：軍聞社提供）以色列國家網路安全局（INCD）前局長Gabriel Portnoy（左）日前在拜會國防部時，分享以色列推動「網路堡壘（Cyber Fortress）」等國家級資安防護經驗，建議我國在資安防護作為上要由被動轉為主動，以提升整體防護效能。（圖：軍聞社提供）

根據立法院預算評估中心先前對中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」的評析內容指出，這5案分別是：

．軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫：因應中共網路與電子戰攻擊，隨時可癱瘓我作戰指管機制，資通電軍指揮部規劃辦理通信骨幹與傳輸設備、戰術行動通信裝備、雲端與虛擬作業環境及資通安全與管理支援等4項子計畫，將租賃新式衛星、採購具加密且大頻寬之戰術行動通信、建立雲端環境並導入資安事件管理及自動回應技術，預計籌獲衛星終端設備等13項設備，總經費563億元。

．指管系統韌性及資安防護擴充計畫：海軍作戰中心戰時易遭摧毀，為強化備援及韌性，執行機動化及資安防護擴充，確保緊急狀況下仍可維持核心功能運作，規劃針對「聯成系統」執行軟、硬體研改、通信機執行升級，以擴大系統防護能力，總經費24億8751萬元。

．軍民共同圖像系統監偵能力計畫：鑑於新式地面部隊指管系統-臺灣戰術網路（TTN）未介接國軍各式指管系統及雷達，僅由任務部隊以人工方式回傳資訊；為快速提升系統監偵能力，陸軍司令部將辦理既有雷達系統整合及建立共同圖像平台，包括研改機動雷達軟體、租賃介接網路及籌購資訊安全防護設備等，總經費5億元。

．作戰區通資基礎設備（施）提升計畫：因現有商業偵照衛星及全球通訊、定位系統普及，且戰場透明度提高，部隊須更加重視隱蔽、掩蔽及訊跡管理，並建立更加靈活、快速的兵力分散與集中能力，陸軍司令部爰規劃辦理分散式指管備援通資設備籌建、烏坵地區長程微波系統建置及新增國軍分區網管中心等3項子計畫，規劃籌購機動伺服器等，總經費107億5802萬元。

．網傳作業設備補充計畫：為有效支援國軍骨幹站臺間光（電）纜管道佈放、維護及搶修作業，即時提供各級單位語音、資傳、視訊等服務，資通電軍指揮部規劃購置執行光纖（電纜）搶修及緊急光纖佈放業務相關設備，規劃採購光纖熔接設備31套及工程搶修設備21套，總經費2億8445萬元。

相關新聞請見：

以色列前網安局長拜會國防部 建議台灣資安防護「由被動轉為主動」

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