全黑塗裝「勁蜂三型」無人機亮相 反裝甲彈頭重量次於標槍飛彈

美國國會議員到中科院參訪時，中科院展示包括強弓飛彈丶超音速雄三反艦飛彈及各式無人機的性能，還包括全黑色塗裝「勁蜂三型」反裝甲無人機。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在3月30日向來訪的美國國會議員訪問團展示科研實力，展示包括強弓飛彈丶超音速雄三反艦飛彈及各式無人機的性能，其中，展示項目中的全黑色塗裝「勁蜂三型」反裝甲無人機，具有滯空時間超過40分鐘丶彈頭威力次於標槍飛彈等特性，對意圖以兩棲登陸的敵方裝甲車輛及登陸船艇，具有強大的殺傷及穿破戰力。

在去年9月國防航太展中首度亮相的「勁蜂三型」反裝甲無人機，有台版彈簧刀無人機之稱，但因為外型是採「X翼構型」，具備垂直起降與轉態飛行能力，引起各界的好奇與討論。當時中科院展示的這款「勁蜂三型」無人機，為灰丶藍色混裝迷彩塗裝，而在上月30日向美國國會議員訪問團展示的，則是全黑色塗裝。

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「勁蜂三型」不僅在構型上與美、以等國的一線武器看齊，更在部署靈活性與量產成本上展現出顯著的「不對稱作戰」優勢。勁蜂三型成功整合了 「垂直起降的便利性」、「X 翼的高機動性」 與 「3D 列印的低廉造價」。這不僅標誌著台灣無人機產業鏈的成熟，更在同級武器中確立了獨特的戰術地位。在未來可能的防衛作戰中，勁蜂三型將成為反登陸與城鎮保衛戰中，最令對手畏懼的空中隱形殺手。

中科院在去年九月於航太國防展中，展示的勁蜂三型無人機是灰藍混裝迷彩。（資料照，記者吳哲宇攝）

以下為勁蜂三型與國際同級武器系統的關鍵性能對比：

構型與機動性：超越傳統發射限制

與美軍現役、在烏俄戰場聲名大噪的 「彈簧刀 600」（Switchblade 600） 相比，勁蜂三型展現了更強的地形適應力。彈簧刀系列依賴發射管噴射升空，對起飛環境有一定限制；而勁蜂三型採用的 X 翼垂直起降（VTOL）技術，使其能像多旋翼機一樣在叢林、城市巷弄、甚至行進中的軍艦甲板直接起飛。這種「起飛即戰鬥」的特性，大幅縮短了從目獲到打擊的反應時間。

終端攻擊穩定度：對標以色列 Hero-120

在氣動力設計上，勁蜂三型與以色列名聞遐邇的 「Hero-120」 巡飛彈同屬 X 翼（十字型）構型。這種設計在終端俯衝階段能提供極佳的舵面效率，確保在高速下仍能精準修正航道。相較於一般固定翼無人機，勁蜂三型在打擊移動中的裝甲車或戰車時，具備更高的命中率與抗風穩定性，是名副其實的「精準制導砲彈」。

生產技術革命：不對稱作戰的成本優勢

在現代消耗戰背景下，成本是決定勝負的關鍵。對比歐美系統動輒數萬美元的造價，勁蜂三型大量導入 工程塑料 3D 列印技術 與 模組化生產。這使其造價更接近立陶宛開發的 「X-WING」 廉價型巡飛彈，能以極低成本進行大規模「蜂群」部署。這種「高品質性能、低門檻成本」的組合，讓台灣在面對數量優勢的敵軍時，能具備更深厚的戰損補充能力。

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